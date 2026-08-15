La ‘argentinización’ del Atlético: 20 argentinos fichados y 265 millones de euros gastados en la ‘Era Simeone’

«El defensa internacional argentino, recientemente finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026, llega a nuestro club procedente del Tottenham Hotspur». Así anunció el Atlético de Madrid el fichaje del Cuti Romero, que firma como rojiblanco hasta 2031 y prolonga el hermanamiento existente entre el Atlético y Argentina. Este ha sido el quinto verano consecutivo que los rojiblancos se han hecho con los servicios de un futbolista argentino. Una simbiosis tradicional que se ha agudizado desde la llegada de Simeone al banquillo.

«Los argentinos estamos llenos de cualidades, pero no sabemos jugar en equipo». La afirmación corresponde a Simeone, nexo de la ideología futbolística entre Atlético y Argentina. El Cholo llegó al banquillo en diciembre de 2011, por lo que no armó una plantilla acorde a sus prioridades futbolísticas hasta verano del 2012. Desde entonces, por el Calderón primero y el Metropolitano después, han pasado 20 fichajes argentinos tras un desembolso de 267 millones de euros.

En 2012, el primer verano de Simeone al frente del Atlético, llegaron Insúa y Cata Díaz por 3,5 y 1 millón de euros, respectivamente. Para la temporada siguiente, el desembolso fue menor. Pues apenas se concretaron las llegadas de Demichelis, que no llegó ni a debutar, y José Sosa durante el mercado invernal por 1,5 millones de euros. De cara al curso 2014/2015, al Atlético llegaron Ansaldi por un millón de euros y Ángel Correa por poco más de diez millones.

Para la temporada 2015/2016, el Atlético fichó a Vietto por 20 millones de euros; Kranevitter por otros seis y Augusto Fernández por cuatro millones. Werner, por 800.000 euros y Gaitán por 25 millones, fueron las nuevas caras del curso 2016/2017, el quinto consecutivo que tuvo fichajes argentinos para el Atlético. Las dos siguientes temporadas fueron más austeras, pues el Atlético apenas fichó a Nehuén Pérez por dos millones en el curso 2018/2019 y Nico Ibáñez por 900.000 euros para la campaña 2019-2020.

Rodrigo de Paul llegó solitario en el curso 2021/2022 por 35 millones de euros. Pagaron 20 millones de euros por Nahuel Molina en 2022/2023. Musso y Julián Álvarez llegaron a Madrid para el curso 2024/2025 por 1,5 y 75 millones de euros. La temporada pasa Almada y Nico por 21 millones de euros el primero y 1,5 por la cesión del segundo. Y de cara a esta campaña, las 2026/2027, el Cuti Romero ya viste de rojiblanco por 40 millones de euros.

La argentinización del Atlético la ha impulsado Simeone, pero sus raíces son de árboles antiguos. Desde el banquillo, con Helenio Herrera a mediados del siglo XX; Menotti a finales de los ochenta; Basile a finales de los noventa y ahora Simeone como máximos exponentes. El río también es caudaloso en el apartado de jugadores, tanto contemporáneos como arcaicos. Además, las ramas entre el Atlético y Argentina llegan a lo cinematográfico de la mano de Enrique Cerezo, presidente rojiblanco y productor de cine que mantiene contacto con un gran número de artistas argentinos.