El Atlético ficha al Cuti Romero: Simeone ya tiene su mariscal

Se convierte en realidad lo que era un secreto a voces y un viejo anhelo, dicho sea de paso, es ya una realidad. El Cuti Romero ya es nuevo jugador del Atlético después de que el club rojiblanco haya alcanzado un acuerdo con el Tottenham cercano a los 40 millones de euros. Las salidas de Nahuel Molina rumbo a la Roma y Matteo Ruggeri al Aston Villa, por 17 y 25 millones de euros respectivamente, han desbloqueado la operación del Cuti Romero.

Después de una temporada en la que el Atlético cojeó en defensa, Simeone ya tiene el mariscal de su zaga. El Cuti Romero es un central que aportará jerarquía y poderío aéreo y llega experimentado a sus 28 años. Su lastre han sido las lesiones. De hecho, nunca alcanzó los 35 partidos en sus cinco temporadas con el Tottenham. Firma con el Atlético para las próximas cinco.

El Cuti Romero es un viejo anhelo del Atlético. Ya fue objetivo la temporada pasada y solo las exigencias económicas del Tottenham impidieron que se consumara. La voluntad del futbolista de jugar en el Atlético ha sido clave para que el club inglés llegue a un acuerdo con los rojiblancos. Está dispuesto a rebajarse su ficha para que las negociaciones llegaran a buen puerto y esperó al Atlético cuando el Inter de Milán tocó su puerta.

El Cuti Romero es el 20.º futbolista argentino que viste la camiseta del Atlético en la ‘era Simeone’. Desde la llegada del técnico al club rojiblanco, en diciembre de 2011, hasta 20 jugadores han firmado con el equipo colchonero. Los más recientes son Julián Álvarez, Nico González, Juan Musso, Thiago Almada, Nahuel Molina y Rodrigo de Paul. Algunos, como Demichelis, no llegaron a jugar. Especial mención para Ángel Correa.

El Cuti es el cuarto fichaje del Atlético en lo que va de temporada para los rojiblancos. Grimaldo abrió el camino que han seguido Hjulmand y Kang in Lee. Romero es el segundo rostro nuevo para la defensa colchonera, que se ha visto reforzada en el eje con la llegada del argentino y en el lateral izquierdo con el fichaje del mencionado Grimaldo. Dos finalistas del Mundial para el Atlético.