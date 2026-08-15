La Liga del pedigrí y la austeridad

Comienza la Liga EA Sports 2026-2027. Nueva temporada de la máxima categoría del fútbol español, en la que será su nonagésima sexta edición, marcada por la austeridad de la mayoría de sus participantes, pero también por ser la de mayor pedigrí, puesto que reúne a más históricos de nuestro fútbol que todas las que se han disputado hasta la fecha. Nunca antes los 20 equipos habían sumado tantos años en la máxima categoría como en esta ocasión, donde la llegada de Racing de Santander, Deportivo de A Coruña y Málaga dispara la presencia de históricos.

De hecho, el conjunto malacitano es el que menos temporadas en Primera suma, con 18, las mismas que el Levante, puesto que no le cuentan las 20 que jugó el extinto CD Málaga, desaparecido en 1992. Será la temporada en la que más históricos veremos, puesto que todos figuran entre los 27 mejores de la clasificación histórica, acumulando un total de 1.138 temporadas en Primera. Nunca se había dado una situación así.

Los tres ascendidos vuelven tras haber tocado el infierno en los últimos años, dado que han pasado hasta su regreso por la Primera Federación. Y el Dépor –renombrado este verano como De A Coruña en lugar de De La Coruña– no quiere regresar a él, por lo que ha invertido hasta 26 millones de euros en fichajes de cara a esta temporada, siendo el cuarto que más ha gastado, tras los tres grandes. Una cifra de récord que contrasta, además, con la austeridad que presentan la mayoría de los clubes que componen esta temporada la máxima categoría.

De hecho, de los 565 millones de euros que se han gastado hasta ahora –faltan 15 días para que se cierre el mercado– cerca de 110 pertenecen a 16 equipos. Dejando fuera de la ecuación al propio Deportivo y a Real Madrid (225 millones), Atlético (102) y Barcelona (100), el resto han gastado de media menos de 10 millones de euros. Unas cifras que demuestran, una vez más, que los clubes de nuestro país viven asfixiados por la restrictiva política del límite salarial y por el estancamiento de los ingresos por los derechos de televisión, marcado por la parte del pastel que pierden por el acuerdo con CVC.

Otro año más, se vende más de lo que se compra. De hecho, quitando de la ecuación, de nuevo a los cuatro equipos mencionados con anterioridad, la cifra de ingresos por las ventas es de 235 millones, casi 100 más que el gasto en fichajes.

Mourinho vuelve para frenar otra vez al Barça

Vamos a lo importante. La Liga 2026-2027 será una especie de regreso al pasado. Hace 16 años, José Mourinho se ponía al frente del Real Madrid para intentar frenar a un Barcelona que arrasaba de la mano de Guardiola. Hoy, de la mano de Flick, el Barça ha establecido su hegemonía en la competición doméstica, dejando en blanco por segundo año seguido a los madridistas. El portugués vuelve para intentar devolver esas tardes y noches de gloria que acostumbran en el Bernabéu.

A la caza, como siempre, un Atlético que comienza la Liga con Julián Álvarez. Quizás dentro de dos semanas, cuando se cierre el mercado, el argentino no está. Sin embargo, parece complicado que el Barcelona pueda llegar a satisfacer económicamente a los rojiblancos. Simeone se ha reforzado con Grimaldo, Hjulmand y Kang-in Lee, de momento, puesto que llegará también el Cuti Romero.

Baile en los banquillos

Como suele ser habitual, el baile en los despachos ha afectado también a algunos banquillos. En concreto, seis equipos han cambiado de entrenador en este verano. Además de la llegada de Mourinho al Real Madrid, destaca el fichaje de Iñigo Pérez por el Villarreal, dejando el Rayo Vallecano tras rozar la gloria en la Conference League. En Vallecas le sustituirá Beñat San José, que viene del Eibar, en Segunda División. El alemán Terzic llega a Bilbao para suplir a Valverde, Ramis lo hace al Sadar en lugar de Lisci y Anselmi completa la lista, ocupando el puesto que dejó libre Sarabia en Elche.

Quien no se mueve es el Ferguson del Metropolitano, un Simeone que iniciará su decimosexta temporada con el Atlético. Le siguen Pellegrini, en la que será la séptima al frente de un Betis de Champions y Bordalás, en la que será la cuarta temporada con el Getafe, que jugará la Conference League. Debuta en Primera, pero lleva casi cuatro años en el Racing un José Alberto López que tiene mucha culpa de que los cántabros hayan vuelto entre los grandes.

Europa y el descenso volverán a arder

La pasada campaña pudimos comprobar la igualdad de una Liga en la que las diferencias cada vez son menores. Sorprendió el Levante firmando un final de temporada histórico para remontar desde la última posición y acabar salvándose, mandando a Segunda a Girona y Mallorca, además de un Oviedo que llevaba todo el curso haciéndose a la idea.

Esta campaña, la igualdad volverá a ser máxima. Se espera que los equipos Champions –Villarreal y Betis– vuelvan a estar en la pelea, como también deberían volver a ella Athletic o Real Sociedad, además de un Celta que estará por segundo curso seguido en competición europea. Entre los candidatos a sumarse aparece un Deportivo que ha hecho los deberes en el mercado y queda saber dónde estarán Sevilla y Valencia, que en las últimas temporadas han sufrido mucho para mantenerse.

Las incógnitas aparecen en equipos como el Espanyol, que terminó muy mal y apenas se ha reforzado, Elche, Alavés o un Rayo Vallecano que está, de momento, sin estadio. Además de un Getafe que deberá alternar su sufrimiento en Liga con la competición continental. Málaga y Racing, como los coruñeses, buscarán mantenerse una temporada más en la élite tras su vuelta.