El Deportivo se cambia el nombre 120 años después por «una razón gallega»

El Deportivo de la Coruña dejará de llamarse así después de 120 años de historia. Después de lograr su ascenso a Primera División, el club gallego ha decidido por unanimidad de los abonados adaptar el nombre para preservar el topónimo de la ciudad que da nombre al club. Una decisión aprobada este martes con el 80% de los abonados que participaron en la encuesta.

La decisión fue aprobada este martes en la adecuación de su denominación social a las disposiciones de la Ley 2/1998, que establece la utilización del topónimo oficial «A Coruña» para referirse a la ciudad. La decisión fue adoptada durante la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada esta mañana, en primera convocatoria y con presencia de notario. La reunión contó con la participación de accionistas que representaban el 99,864 % del capital social y todos los acuerdos del orden del día fueron aprobados por unanimidad.

Uno de los aspectos centrales de la sesión fue la presentación de los resultados de la consulta vinculante realizada entre los abonados del club entre los días 17 y 21 de junio. En ella se preguntó a los socios con derecho a voto si el Deportivo debía adaptar su denominación social a la normativa autonómica. La consulta registró una participación del 55,96 % del censo y el respaldo a la modificación superó el 79,41 % de los votos válidamente emitidos.

Tras trasladar estos resultados a la Junta, los accionistas aprobaron la modificación de la denominación social de la entidad y la correspondiente reforma del artículo 1 de los Estatutos Sociales. El acuerdo recibió el apoyo unánime de los asistentes, que representaban prácticamente la totalidad del capital social del club.

Con esta decisión, el Deportivo culmina un proceso de adaptación formal al marco legal vigente, desarrollado con la participación de los abonados y el respaldo unánime de sus accionistas. Asimismo, la Junta aprobó el apoderamiento al Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados. El apartado de ruegos y preguntas no fue sometido a votación y el Deportivo de A Coruña lucirá a partir de la próxima temporada en Primera División.