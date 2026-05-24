El regreso de un histórico: el Deportivo de La Coruña vuelve a Primera División ocho años después

Un histórico del fútbol español está de vuelta entre los grandes. Por fin. El Deportivo de La Coruña regresa a Primera División. Ocho años después de su último descenso, este campeón liguero vuelve al lugar que le pertenece. No ha sido un camino sencillo para los gallegos, que en estos años han vivido situaciones dramáticas, como un descenso a la extinta Segunda B y un infierno en la tercera categoría –reestructurada como Primera Federación– que duró cuatro temporadas. Tras rozar la desaparición, Riazor y La Coruña celebran, con su Dépor volviendo a la élite.

Penúltima jornada de Segunda División, que se jugaba unificada entre los equipos que tenían algo en juego y, en ella, el conjunto gallego tenía su primera oportunidad para cerrar matemáticamente su ascenso. Ganando, volvían a Primera. Jugaban en el José Zorrilla, ante un Valladolid que no tenía nada en juego, más allá de mejorar su posición en la zona intermedia de la tabla.

Dependían de ellos mismos y, aunque jugaban fuera de casa, la afición respondió a la temporada tan ilusionante de los blanquiazules, generando un ambiente en Pucela en el que prácticamente parecían locales. No tardaron en aprovechar la oportunidad. En una falta lateral, aparecía Nsongo para rematar a gol y adelantar a los coruñeses. Pasada la media hora, el camerunés firmaba el doblete que devolvía al Dépor a Primera.

Por si fuera poco, el Almería perdía en Gijón contra un Sporting que no se jugaba nada, haciendo que incluso un pinchazo deportivista les llevase ocho años después a lo más alto. Los andaluces se quedaban en tercera posición y no aseguraban el playoff. En sólo dos puntos, quedaban Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón y Burgos. Éste último aparecía fuera de la promoción, como un Eibar que llega con opciones de entrar en ella a la jornada final.

Un dramático Leganés–Mirandés decidirá el descenso

Final dramático el que se espera el próximo fin de semana. Si por arriba hay emoción, aunque ya no para el ascenso matemático, abajo también hay lío. Llegaba la zona de descenso con todo por decidir a la penúltima jornada y se confirmaron tres de los descensos. El Real Zaragoza, la Cultural Leonesa y el Huesca consumaban la pérdida de categoría. Jugarán en Primera Federación la próxima temporada.

El Cádiz goleó en casa al Leganés y certificó, por otro lado, la permanencia. La última plaza de descenso se la jugarán los pepineros y el Mirandés, en una final de infarto en Butarque, puesto que se verán las caras en la jornada 42. Si los madrileños ganan o empatan, se quedarán en Segunda. De lo contrario, pasarán en dos temporadas de jugar en Primera División a la tercera categoría.