Historia de los Mundiales: locura total con el primer gol de Curazao

Curazao ha hecho historia en la Copa del Mundo. Livano Comenencia ha marcado el primer gol de Curazao en un Mundial. Fue en el minuto 21 de partido cuando el centrocampista curazoleño perforó la meta de Manuel Neuer para poner el 1-1 en el marcador.

Alemania se había adelantado por medio de Nmecha a los seis minutos de encuentro. Curazao no se vino abajo y se acercó con peligro al área de Neuer, pero no terminaban de conectar un buen disparo que inquietara al meta teutón. Justo antes del gol, Leandro Bacuna tuvo la primera oportunidad de empatar en el primer disparo de los curazoleños.

Locadia no se decide a disparar y la cede atrás, donde aparece Bacuna para golpear desde segunda línea. El tiro se marchó muy alto. Dos minutos después, en la siguiente acción de peligro, llegó el empate. Saltaba la sorpresa en Houston, Comenencia marcaba el primer gol de Curazao en un Mundial y suponía el 1-1.

¿DÓNDE ESTÁ CURAZAO? AQUÍ ESTÁ 🔥🇨🇼 Comenencia multiplicando el AURA con la celebración a lo John Cena 🤯#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/54mCbZxnTJ — DAZN España (@DAZN_ES) June 14, 2026

Con algo de fortuna, porque el disparo rebotó en un defensa y lo desvió lo justo para evitar la estirada de Neuer, el país más pequeño en jugar un campeonato del mundo anotaba su primer gol en su primera participación en un Mundial. Y lo hacían frente a una selección que lleva cuatro estrellas en su camiseta.

La alegría les duró 17 minutos porque Schlotterbeck desbloqueó el partido a la salida de un córner. En el 38, el zaguero del Dortmund aprovechó un gran centro de Brown para hacer el 2-1. El sueño de Curazao se hacía más complicado.

Pero la emoción de anotar su primer gol en un Mundial, eso no se lo quita nadie. Los seguidores curazoleños en la grada estallaron de alegría al ver cómo el disparo de Comenencia acababa entrando. Al final acabaron cayendo por goleada (7-1), como se esperaba, pero Curazao ha escrito su nombre con letras de oro en los libros de historia de los Mundiales en este partido.