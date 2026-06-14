Alemania – Curazao en directo: dónde ver gratis, goles y cómo va el partido del Mundial 2026 hoy en vivo

Alemania, una de las selecciones más clásicas de los Mundiales y cuatro veces campeona, debuta en el torneo ante Curazao, selección que debuta en un Mundial y que se convierte en el país más pequeño en participar en el campeonato. Un partido desigual, pero que tiene mucha emoción. Sigue en OKDIARIO en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este vibrante Alemania – Curazao.

Alemania – Curazao, en directo

Así va el Mundial 2026

Continúa el Mundial 2026, que empezó el pasado jueves 11 de enero y que se disputa en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Este Alemania – Curazao en directo del Mundial 2026 se disputa en Houston, en el NRG Stadium, y el encuentro corresponde al grupo E, que también componen Ecuador y Costa de Marfil.

Hasta ahora, el Mundial ha dejado sorpresas como el empate de Qatar ante Suiza o la victoria de Australia contra Turquía. Brasil y Marruecos empataron en el encuentro más atractivo de todos los que se han jugado hasta ahora. De las anfitrionas, ganaron dos -México y Estados Unidos- y la otra, Canadá, empató.

Alemania es muy favorita ante Curazao

Para este encuentro, que arrancará a las 19:00 hora peninsular española, hay un claro favorito: Alemania. Incluso lo normal es que la selección europea haga una gran goleada. Hablamos de que Alemania es una clásica de los Mundiales, con cuatro títulos, aunque en los dos últimos torneos (2018 y 2022) quedó eliminada en fase de grupos.

Por su parte, Curazao es la cenicienta del Mundial. Es ya un milagro que este país, que pertenece a Países Bajos, esté ya en el torneo. Lo hace con historias curiosas: es el país más pequeño de la historia en participar en el Mundial y 25 de sus 26 jugadores nacieron fuera de Curazao (en Países Bajos, al que pertenecen).