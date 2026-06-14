Alemania – Curazao en directo: dónde ver gratis, goles y cómo va el partido del Mundial 2026 hoy en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Alemania – Curazao
El fenómeno de Curazao en el Mundial: una nación con menos habitantes que Alcorcón y con un único jugador nacido en el país
Alemania, una de las selecciones más clásicas de los Mundiales y cuatro veces campeona, debuta en el torneo ante Curazao, selección que debuta en un Mundial y que se convierte en el país más pequeño en participar en el campeonato. Un partido desigual, pero que tiene mucha emoción. Sigue en OKDIARIO en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este vibrante Alemania – Curazao.
Alemania – Curazao, en directo
Así va el Mundial 2026
Continúa el Mundial 2026, que empezó el pasado jueves 11 de enero y que se disputa en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Este Alemania – Curazao en directo del Mundial 2026 se disputa en Houston, en el NRG Stadium, y el encuentro corresponde al grupo E, que también componen Ecuador y Costa de Marfil.
Hasta ahora, el Mundial ha dejado sorpresas como el empate de Qatar ante Suiza o la victoria de Australia contra Turquía. Brasil y Marruecos empataron en el encuentro más atractivo de todos los que se han jugado hasta ahora. De las anfitrionas, ganaron dos -México y Estados Unidos- y la otra, Canadá, empató.
Alemania es muy favorita ante Curazao
Para este encuentro, que arrancará a las 19:00 hora peninsular española, hay un claro favorito: Alemania. Incluso lo normal es que la selección europea haga una gran goleada. Hablamos de que Alemania es una clásica de los Mundiales, con cuatro títulos, aunque en los dos últimos torneos (2018 y 2022) quedó eliminada en fase de grupos.
Por su parte, Curazao es la cenicienta del Mundial. Es ya un milagro que este país, que pertenece a Países Bajos, esté ya en el torneo. Lo hace con historias curiosas: es el país más pequeño de la historia en participar en el Mundial y 25 de sus 26 jugadores nacieron fuera de Curazao (en Países Bajos, al que pertenecen).
Min. 21
¡GOOOOL DE CURAZAO!
Se desata la locura con Houston con el primer gol de Curazao en un Mundial. Empatan los caribeños a los 21 minutos de partido con un gol de Comencia. ¡Historia del Mundial!
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Primer acercamiento de Curazao
Curazao se libera del dominio germano y suma su primera llegada al área, aunque sin inquietar la portería defendida por Neuer.
Min. 16
¡Wirtz, rozando el palo!
Diagonal hacia dentro de Florian Wirtz que acaba con un golpeo con la derecha. El balón salió rozando el palo de la meta curazoleña.
Min. 12
Asedio alemán
La selección alemana se establece a pocos metros de la portería rival y está muy cerca de convertir el segundo gol del choque. Esta vez fue Sané el que remató fuera.
Min .9
Roza Nmecha el segundo
Nmecha volvió a probar suerte desde la frontal con un potente disparo, aunque esta vez su intento no encontró portería.
Min. 6
¡GOOOL DE ALEMANIA!
Se adelanta Alemania a los seis minutos de choque. Buena combinación en la frontal que terminó con un disparo de primeras de Nmecha a pase de Wirtz. Alemania 1-0 Curazao.
Min. 3
Primer acercamiento de Alemania
Se plantó Brown en área rival, pero no encontró aliado para su centro desde la izquierda. Curazao tampoco renuncia al balón en los primeros instantes.
Min. 1
¡Empieza el Alemania-Curazao!
Pita el colegiado, Jalal Jayed, para señalar el inicio del Alemania-Curazao del Mundial 2026. ¡Inicia Curazao!
Suenan los himnos de Alemania y Curazao
Todo listo para el inicio del partido después de que sonaran los himnos de Alemania y Curazao en la previa del choque. Es la primera vez que se escucha el himno de Curazao en un Mundial, momento emocionante para el país caribeño.
¡Cinco minutos para el inicio!
Apenas restan cinco minutos para el inicio del duelo entre Alemania y Curazao. Ya saltan ambos equipos al césped del NRG Stadium de Houston, con gran ambiente en los gradas.
Quién es el seleccionador de Curazao
El entrenador de Curazao para el Mundial 2026 es Dick Advocaat, que regreso al banquillo caribeño antes del inicio del torneo. Con 78 años, en el día de hoy se convertirá en el seleccionador más veterano de la historia de los mundiales.
A qué hora juega Alemania contra Curazao hoy
El estreno de Alemania y Curazao en el Mundial 2026 se disputa a las 19:00 horas de la España peninsular. Un encuentro que puede estar marcado por las altas temperaturas, ya que se disputa a las 12:00 horas de Houston.
Quién es el entrenador de Alemania
El seleccionador de Alemania en el Mundial 2026 es Julian Nagelsmann. Con sólo 38 años, el joven técnico germano ya ha dirigido al Bayern de Múnich y a la selección alemana, con la que cayó eliminada ante España en cuartos de la Eurocopa 2024.
Dónde ver gratis en directo el Alemania-Curazao del Mundial 2026
Existen dos opciones poder seguir en directo el partido entre Alemania y Curazao desde España. DAZN y RTVE cuentan con los derechos del encuentro. La 1, al igual que la plataforma RTVE Play, lo ofrecen de forma gratuita a través de televisión y online.
Dónde es el partido de Alemania vs Curazao
El duelo entre Alemania y Curazao, encuentro que supone el debut en este Mundial 2026 y el estreno del Grupo E, se juega en el NRG Stadium de Houston (Texas). El recinto estadounidense alberga los partidos como local de los Houston Texans de la NFL.
Alineación de Curazao
La selección de Curazao disputa el primer partido mundialista de su historia. El país caribeño ya ha desvelado los 11 jugadores que pasaran a la historia como la primera alineación de Curazao en un Mundial: Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; Comencia, Bacuna; Hansen, Chong, Bacuna; Locadia.
Horario Alemania – Curazao hoy
El duelo entre Alemania y Curazao, que abre el Grupo E del Mundial 2026 comienza a las 19:00 horas de la España peninsular. ¡Menos de una hora para el inicio!
Alineación de Alemania
Julian Nagelsmann apuesta por estos 11 futbolistas para el debut mundialista de Alemania ante Curazao: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Pavlovic, Nmecha; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.
Alemania – Curazao, el Mundial en directo
¡Buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del partido Alemania – Curazao del Mundial 2026! Es el debut de Alemania y también el de la sorprendente Curazao, que hará historia en el torneo. ¡Comenzamos!
Min. 24
Pausa de hidratación
Ambos equipos se acercan a sus respectivos banquillos para la pausa de hidratación. La grada curazoleña sigue celebrando aún un gol que quedará para siempre en la retina de Curazao.