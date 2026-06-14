Brasil vs Marruecos en directo: cómo va, resultado y donde ver el partido del Mundial gratis hoy

Uno de los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 se celebra esta noche en la madrugada del sábado 13 al domingo 14 de junio. La Brasil de Ancelotti, Vinicius o Raphinha se ven las caras ante una Marruecos en la que Achraf Hakimi y compañía quieren dejar claro que hay que tener en cuenta a los Leones del Atlas como posibles candidatos a ganar la Copa del Mundo. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este vibrante Brasil – Marruecos.

Brasil – Marruecos, en directo

Así va el Mundial 2026

El Mundial 2026 se inauguró el pasado jueves 11 de enero con un apasionante México – Sudáfrica en el que la Tricolor venció al combinado africano por 2-0 en un choque en el que fueron expulsados tres futbolistas. Unas horas después Corea del Sur firmó una gran remontada frente a la República Checa, a la que acabó ganando por 2-1. El primer empate de esta Copa del Mundo llegó con el debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina, que firmaron tablas a uno. La última anfitriona, Estados Unidos, debutó en la madrugada del viernes al sábado y goleó a Paraguay por 4-1. Hace un rato acabó el Qatar – Suiza, que se saldó con un 1-1.

Un encuentro muy importante

Brasil y Marruecos cayeron en el grupo C del Mundial 2026, donde también se encuentran Haití y Escocia. Obviamente, los dos grandes favoritos para estar en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo son los sudamericanos y el polémico ganador de la Copa África. Pero, lo que está claro, es que el que consiga ganar hoy, en un duelo tan igualado en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, saldrá reforzado, mientras que el que caiga derrotado podría acabar pasándole factura en lo que queda de fase, sobre todo con los escoceses, que parecen ser los que pueden plantarle cara a estos dos combinados.

Partidazo en Nueva York

¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Brasil – Marruecos correspondiente a la jornada 1 del grupo C del Mundial 2026. Este choque se jugará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey y, sin ningún tipo de duda, podemos hablar de que es el choque más emocionante hasta el momento en la Copa del Mundo. Seguramente muchos de ustedes ya han trasnochado en estos primeros días de torneo, pero hoy lo haremos con un duelo entre dos posibles ganadoras de la competición.