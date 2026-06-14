Brasil vs Marruecos en directo: cómo va, resultado y donde ver el partido del Mundial gratis hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Brasil - Marruecos del Mundial 2026
El Brasil - Marruecos es de la jornada 1 del grupo C del Mundial 2026 y se jugará en Nueva York
Uno de los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 se celebra esta noche en la madrugada del sábado 13 al domingo 14 de junio. La Brasil de Ancelotti, Vinicius o Raphinha se ven las caras ante una Marruecos en la que Achraf Hakimi y compañía quieren dejar claro que hay que tener en cuenta a los Leones del Atlas como posibles candidatos a ganar la Copa del Mundo. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este vibrante Brasil – Marruecos.
Brasil – Marruecos, en directo
Así va el Mundial 2026
El Mundial 2026 se inauguró el pasado jueves 11 de enero con un apasionante México – Sudáfrica en el que la Tricolor venció al combinado africano por 2-0 en un choque en el que fueron expulsados tres futbolistas. Unas horas después Corea del Sur firmó una gran remontada frente a la República Checa, a la que acabó ganando por 2-1. El primer empate de esta Copa del Mundo llegó con el debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina, que firmaron tablas a uno. La última anfitriona, Estados Unidos, debutó en la madrugada del viernes al sábado y goleó a Paraguay por 4-1. Hace un rato acabó el Qatar – Suiza, que se saldó con un 1-1.
Un encuentro muy importante
Brasil y Marruecos cayeron en el grupo C del Mundial 2026, donde también se encuentran Haití y Escocia. Obviamente, los dos grandes favoritos para estar en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo son los sudamericanos y el polémico ganador de la Copa África. Pero, lo que está claro, es que el que consiga ganar hoy, en un duelo tan igualado en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, saldrá reforzado, mientras que el que caiga derrotado podría acabar pasándole factura en lo que queda de fase, sobre todo con los escoceses, que parecen ser los que pueden plantarle cara a estos dos combinados.
Partidazo en Nueva York
¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Brasil – Marruecos correspondiente a la jornada 1 del grupo C del Mundial 2026. Este choque se jugará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey y, sin ningún tipo de duda, podemos hablar de que es el choque más emocionante hasta el momento en la Copa del Mundo. Seguramente muchos de ustedes ya han trasnochado en estos primeros días de torneo, pero hoy lo haremos con un duelo entre dos posibles ganadoras de la competición.
Min 45+2
¡Bono!
Vaya tijereta de Lucas Paquetá para rematar un centro, pero el centrocampista se topó con Bono, que se estiró y despejó a córner. En el saque de esquina, efectuado por Raphinha, remató Marquinhos en el primer palo, pero el cuero se le fue por línea de fondo.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro informa que se jugarán 4 minutos más en el primer tiempo del Brasil – Marruecos.
Min 43
Otra tarjeta
Nueva amarilla. Roger Ibañez ve la cartulina por llevarse por delante a Brahim Díaz.
Min 41
Raphinha
Centro para el extremo del Barcelona, pero fue muy largo y no llegó. Se le ha visto poquito hoy a Raphinha.
Min 37
Amarilla
Primera cartulina del partido, que se la lleva Casemiro por una falta en campo brasileño.
Min 35
Cómo va el Brasil – Marruecos
Cada vez estamos más cerca del descanso y el partido ha ido mejorando con el paso de los minutos. Ahora mismo Brasil y Marruecos empatan 1-1 en Nueva York.
Min 32
¡GOOOL DE BRASIL!
¡GOOOL DE BRASIL! ¡GOOOL DE VINICIUS! Iguala la contienda el extremo del Real Madrid, que acaba de firmar un golazo en el Mundial 2026. Cogió el cuero y encaró a El Aynaoui. Le engañó y se sacó un derechazo cruzado para que Bono no llegase.
Min 29
Marruecos quiere el segundo
Falta lateral a favor de Marruecos. Centró Achraf. Cabeceó un compañero, pero la zaga brasileña despejó el balón. En la segunda jugada Brahim Díaz disparó a portería, pero fue muy fácil para Allison.
Min 27
¡Fuera!
Vaya carrera de Achraf Hakimi con el balón en los pies, pero su disparo desde la frontal del área se marchó fuera. Lo cruzó mucho el del PSG.
Min 23
Pausa de hidratación
Se detiene el encuentro para que los futbolistas puedan beber agua en el cooling break.
Min 21
¡GOOOL DE MARRUECOS!
¡GOOOL DE MARRUECOS! ¡GOOOL DE SAIBARI! Cortó un balón el cuadro africano y Brahim Díaz se sacó un pase en profundidad perfecto y el ariete marroquí se la picó a Allison ante la salida del guardameta brasileño.
Min 20
Despeja Marruecos
Bruno Guimaraes botó un córner que despejó la zaga marroquí en el primer palo.
Min 17
Sigue el empate
Pasan los minutos en este Estadio Nueva York/Nueva Jersey y siguen las tablas en el marcador. Parece que Brasil está despertando ahora. Un centro de Casemiro acabó en las manos de Bono tras recoger un balón dividido.
Min 14
Primera llegada brasileña
Primera intervención de Vinicius, que cogió el balón y colgó desde la línea de fondo, pero Igor Thiago remató fatal.
Min 9
Insiste Marruecos
Sigue el combinado africano siendo superior a Brasil y rondando el área de Allison. Ahora se señaló falta de Achraf sobre Gabriel.
Min 6
¡Primera llegada!
Marruecos está siendo claramente mejor sobre el verde y la primera ocasión ha sido para El Aynaoui, pero estrelló su disparo en Gabriel.
Min 4
Posesión de Marruecos
Falta en la banda a favor de Marruecos. Bilal El Khannous colgó el balón al área y acabó despejando Brasil. Le cuesta a la selección sudamericana tener el balón.
¡Comienza el Brasil – Marruecos!
Arranca ya el partido en Nueva York. ¡Sacó de centro Marruecos!
¡Suenan los himnos!
Ya están los futbolistas de ambos equipos sobre el verde y se escuchan los himnos de las selecciones de Brasil y de Marruecos.
10 minutos
Ya no falta nada para que arranque este partidazo del Mundial 2026 que se juega en Nueva York. El estadio está lleno y en breves momentos saltarán los futbolistas de Marruecos y de Brasil al terreno de juego.
Dónde ver en directo por TV el Brasil – Marruecos
Recordamos que este Brasil – Marruecos se podrá ver en directo por TV a través de Dazn y de La1. En OKDIARIO te contamos en streaming y en vivo online todo lo que suceda en este partidazo del Mundial 2026.
A qué hora empieza el Brasil – Marruecos
Queda menos de media hora para que ruede el balón en Nueva York en este partidazo del Mundial 2026 Brasil – Marruecos que comenzará en nuestro país a las 00:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Alineación de Marruecos
Y aquí tenemos el once del combinado marroquí, que eliminó a España en Qatar. Esta es la alineación oficial hoy de Marruecos contra Brasil: Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, Saibari; El Khannouss, El Aynaoui, Brahim Díaz.
Alineación de Brasil
Ya conocemos el once escogido por Carlo Ancelotti para el estreno de la canarinha en el Mundial 2026. Esta es la alineación oficial de Brasil contra Marruecos hoy: Allison; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Paquetá; Raphinha, Vinicius, Igor Thiago.
¡Todo preparado!
Falta apenas menos de una hora para que ruede el balón en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey y en breves momentos les anunciaremos las alineaciones de Brasil y Marruecos.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en el MetLife Stadium. Brasil y Marruecos empatan 1-1 en este partidazo del Mundial 2026.