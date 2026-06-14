Vinicius ya le pone samba al Mundial: espectacular golazo contra Marruecos

La Brasil de Ancelotti quiere samba en este Mundial y el primero en ponérsela ha sido Vinicius. En un momento de lo más complicado, cuando estaban siendo claramente superados en lo físico y en lo futbolístico por Marruecos, el jugador del Real Madrid apareció para echarse a la pentacampeona a la espalda y meterla de nuevo en el partido. Lo hizo con un auténtico golazo, superando a Bono en una acción eléctrica.

Recibió Vinicius al espacio en lateral, todavía fuera del área, por medio de Bruno Guimaraes. Encaró a su par, le tiró el recorte hacia el interior sobre la línea de fondo y la cruzó para batir a Bono por alto. Un auténtico golazo. De lo mejor de lo que llevamos de Mundial, en el que era el mejor partido de la fase de grupos y que no estaba defraudando. Corría el minuto 32 de partido y dominaba con claridad Marruecos, pero Vini apareció con el 7 a la espalda para liderar la resurreción de los suyos.

JUEGA, BAILA… Y HAZ LO QUE QUIERAS VINI 🔥 ¡Qué bárbaro, Vinicius! ¡GOLAZO DE BRASIL! 🇧🇷#DAZNMundial pic.twitter.com/CshLEG3z2h — DAZN España (@DAZN_ES) June 13, 2026

Sin Neymar, lesionado y ausente en este primer tramo del Mundial, Vinicius encarnaba el liderazgo de Brasil en su estreno. Y el debut no podía ser más exigente. Marruecos, semifinalista hace tres años y medio en Qatar y subcampeona de África sobre el césped, era un obstáculo de lo más complicado para la canarinha. De hecho, impusieron su ley durante media hora, en la que se adelantaron y fueron un gran quebradero de cabeza para el bueno de Carletto.

Pero entonces apareció el amuleto del italiano. Ese futbolista al que trató prácticamente como un hijo en el Real Madrid y que consiguió explotar bajo su mando hasta convertirse en el mejor jugador del mundo en 2024, aunque no le fuera reconocido después con los galardones correspondientes. Reencontrados en la Seleçao, ahora Vinicius hizo eso que hacen los grandes futbolistas en las grandes citas: aparecer cuando toca.