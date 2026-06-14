Alemania se apunta la mayor goleada del Mundial contra la cenicienta Curazao

Alemania goleó a la cenicienta del Mundial 2026, una selección de Curazao que ya se ha puesto en el mapa del fútbol de países (7-1). Un equipo que se llegó a ilusionar a los 21 minutos con el gol del empate, pero que terminó arrollado por los de Julian Nagelsmann. Los germanos golpearían seis veces más para evitar cualquier tipo de sorpresa y auparse al liderato de su grupo, el E, con la mayor paliza del torneo hasta el momento. En Houston, sin problemas.

Felix Nmecha abrió pronto el marcador en el 6′ con un golazo por la escuadra incorporándose desde el medio y todo apuntaba a goleada alemana sin apuros, pero Curazao amagaría con dar la campanada. Lo hizo Comanencia, con el tanto del empate en el 21′. Fue una jugada de pura fe y también un tremendo despiste defensivo de Alemania.

Nico Schlotterbeck rechazó el intento de Locadia y, como nadie acudió al despeje, allí que aparecía el centrocampista de Curazao desde segunda línea para enchufarla de zurda, imposible para Manuel Neuer. Alemania, que venía de pegársela en fases de grupo contra México y Corea del Sur en Rusia 2018 y Japón en Qatar 2022, solucionó por la vía rápida cualquier posible repetición de sorpresa.

Primero Schlotterbeck en el 38′, con el gol de cabeza alemán de toda la vida en un córner botado por Nathaniel Brown, luego Kai Havertz de penalti en el descuento justo antes del descanso y Jamal Musiala con un disparo cruzado para el 4-1 nada más reanudarse en la segunda parte. Fue la sentencia a Curazao y aire para la tetracampeona del mundo, que desde que se coronó en Brasil 2014 no había vuelto a alcanzar las eliminatorias. Lo siguiente para los germanos será Costa de Marfil y Ecuador.

Alemania castiga a Curazao

Ya con la victoria en el bolsillo, Alemania marcó el quinto para apuntarse de momento la mayor goleada del Mundial tras el 4-1 de Estados Unidos a Paraguay. El autor fue Brown, asistente en el 2-1, tras un gran pase de tacón de Deniz Undav, quien 10 minutos más tarde haría el sexto de los de Nagelsmann.

Todos los goleadores llevaban distinta firma, pero Havertz, autor del tanto del Arsenal en la última final de la Champions League, hizo el séptimo para empatar con Balogun (Estados Unidos) en la tabla del Mundial.