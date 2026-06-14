El PP lanza la web ‘La Trama PSOE’: 94 investigados que se enfrentan a penas de hasta 1.817 años de cárcel

El Partido Popular ha lanzado este domingo una página web con el mapa de la corrupción del PSOE para «ayudar a los ciudadanos a entender toda la trama protagonizada por el círculo más cercano de Pedro Sánchez», ha señalado la formación de Alberto Núñez Feijóo a través de una nota de prensa. El mapa incluye 49 investigados, y según las penas solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones, entre todos podrían alcanzar los 1.817 años de prisión. Además, actualmente ya hay un condenado, 17 procesados y 76 imputados en instrucción.

«El portal latramapsoe.es recopila los datos de un escándalo sin precedentes en nuestro país que, en estos momentos, incluye ya 15 causas judiciales, 94 investigados y 19 tipos de delito que abarcan desde organización criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o revelación de secretos hasta estafa, apropiación indebida, corrupción en los negocios o contrabando», apunta el PP, incluyendo aquí la última imputación al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por las joyas de 1,3 millones halladas en su despacho.

«Como revelan las investigaciones, hay un denominador común que une a toda esta organización criminal: Pedro Sánchez», subraya el PP, que ha exigido en los últimos meses al líder socialista la convocatoria de elecciones generales anticipadas para dar voz a los ciudadanos.

Los sumarios afectan al Ejecutivo de Sánchez, a su partido, a su equipo de confianza, a su familia y, ahora, a «una de las piezas clave y referente moral del sanchismo en los últimos años, como es el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero», remarcan los populares.

Es tanta la corrupción del PSOE que a veces es difícil de seguir. Para que no perderte nada, entra aquí: https://t.co/VR1bCSSVyC pic.twitter.com/3dFe5ZumOD — Partido Popular (@ppopular) June 14, 2026

El PP destaca, además, que entre los 15 procesos judiciales se encuentran el caso Koldo, que tiene como principales protagonistas al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a su sucesor en Ferraz, el ex diputado por Navarra Santos Cerdán; el de Begoña Gómez, esposa de Sánchez; o el de David Sánchez, hermano del jefe de Ejecutivo y cuyo juicio quedó visto para sentencia esta semana.

Asimismo, a casos tan polémicos como el del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o el de la conocida como fontanera de Ferraz, Leire Díez, se ha sumado en las últimas semanas el de Zapatero, subraya el PP.

«No es casualidad, se trata de una red delictiva que implica a todo el entorno más cercano de Pedro Sánchez y cuyo nivel de complejidad hace necesario un mapa que exponga todos los casos ante los que el Gobierno y el PSOE siguen sin dar explicaciones», sostiene Génova.

Una semana intensa

Latramapsoe.es ve la luz este domingo, víspera de una semana intensa en los tribunales y delicada para los intereses de Sánchez. Su mujer, Begoña Gómez debe comparecer este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado en una audiencia preliminar este lunes. Ya el martes, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, está citada a declarar en la Comisión de Interior del Senado por sus reuniones con Leire Díez.

Por su parte, Zapatero tendrá que sentarse el 17 y 18 de junio frente al juez José Luis Calama, que acaba de ampliar su imputación a un delito fiscal y otro de contrabando por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho de Ferraz.

Para finalizar la semana, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, comparecerá el viernes en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta para explicar las andanzas de la ex fontanera Leire Díez también en la Fiscalía, donde se reunió con Diego Villafañe, el número dos del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, tal y como reveló en exclusiva OKDIARIO. Además, los populares esperan la sentencia del caso Ábalos, que el Tribunal Supremo aseguró hace unos días que se conocería de forma inmediata, remachan.