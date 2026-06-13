El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este sábado la «degeneración política» que está viviendo España, «capitaneada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE». Además, ha señalado al «jeta» del PSOE: «Zapatero es la joya de la corona que deslumbró a P. S., que es quien maneja la gran cloaca».

Y frente a esta «podredumbre», que se supera «capítulo a capítulo», el líder del PP se ha comprometido a llevar a cabo «una regeneración política, institucional y moral de la política española».

Así lo ha declarado en su intervención durante la romería de O Pino (La Coruña), en la que ha destacado que «los que venían a limpiar de corrupción han gobernado todos estos años como una organización criminal», como revelan los sumarios.

«Cuando alguien creía que lo de la mujer de Sánchez era insuperable, apareció el hermano. Cuando todos quedamos perplejos con el enchufe del hermano apareció el fiscal general. Cuando nos dimos cuenta de que García Ortiz trabajaba para Sánchez también descubrimos que trabajaba para el hermano», ha relatado.

Además, ha recordado que «luego apareció Koldo y después, por si no era suficiente apareció Ábalos, después Santos Cerdán, y para limpiar a Santos Cerdán pusieron a Santos Salazar, quien se muda a América y se encuentra la fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero, el referente moral de Pedro Sánchez, la joya de la corona de Pedro Sánchez».

«Y cuando estábamos deslumbrados con Zapatero apareció el registro de la sede de Ferraz, y con ello las cloacas del PSOE, que estaban llenas del señor P. S.», ha apuntado.

El líder del PP ha expuesto que «la cloaca ha manchado a la Fiscalía, a la Guardia Civil» y, en definitiva «todo» porque «P. S. es realmente el que maneja la gran cloaca de la política española». Y ha denunciado que pese a todo lo que se ha destapado hasta el momento, Pedro Sánchez pretenda seguir gobernando en 2027 y más allá.

A su juicio, el epitafio de Sánchez ya está escrito y es: «P. S., las siglas de un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió».

Feijóo sostiene que «lo que tiene que hacer Sánchez ya no es comparecer en las Cortes, sino disolverlas y dejar la palabra a los españoles». Y afirma que con el PP «no va a quedar una alfombra por levantar, ni un cajón cerrado, ni un escondite por descubrir. Ni tampoco va a quedar una ventana por abrir ni una va a quedar alguna responsabilidad sin exigir».

«No va a quedar en España ni un Koldo, ni una Leire, ni un Santos Cerdán, ni un Ábalos, ni un Tezanos, ni un Sánchez», sino que «los vamos a retirar a todos, con los votos de la España decente, que es la inmensa mayoría».

«No se trata de cambiar a los suyos por los nuestros, sino de cambiar la degeneración por la decencia y de que los españoles recuperen las instituciones del Estado», precisa.

Los cuatro compromisos del PP

Ante esta situación, Feijóo apunta cuatro compromisos del PP: con «la igualdad» de los españoles en un nuevo sistema de financiación acordado entre todos; con «la regeneración política, institucional y moral»; con poner el país a funcionar «porque España no puede seguir así» y que «vuelva a merecer la pena trabajar».

El líder del PP se ha comprometido con «la igualdad de todos los españoles, de Galicia a Cataluña», a través de un sistema de financiación que tendrá como único objetivo mejorar los servicios públicos de todos los españoles. Feijóo ha denunciado que actualmente, el Gobierno de Pedro Sánchez «distingue, señala y persigue a aquellas comunidades autónomas que no votan al PSOE, y que son la inmensa mayoría».

Cacerías contra policías, jueces y fiscales

Además, ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez se ha dedicado a «organizar cacerías contra la Policía, contra la Guardia Civil, contra los jueces y contra los fiscales, por hacer su trabajo. Un Gobierno que es capaz de hacer cualquier cosa».

En este sentido, ha denunciado que «no puede ser que el Ejecutivo «trate mejor a los que amenazan que a los que cumplen, que trate mejor a los que chantajean que a los que aportan, y a los que rompen que a los que unen».

«Vamos a poner a España a funcionar porque no tiene dirección, ni gestión, ni presupuestos», ha destacado, recordando que por primera vez en democracia el Gobierno no ha presentado presupuestos durante toda la legislatura, «existe un enorme problema con la vivienda, la inmigración está descontrolada y necesita orden y humanidad, la gestión de los servicios públicos es decadente y sigue una huelga de médicos que anula y retrasa miles de intervenciones».

«Hace falta un Gobierno que se ocupe de los problemas reales de los españoles», ha subrayado el líder de los populares. Otro de sus compromisos es que «en España vuelva a merecer la pena trabajar».

«La gente mantiene en pie este país mientras se hunde su economía familiar, la compra, la vivienda, la energía y los impuestos suben y suben y se lo gastan todo», ha criticado, señalando que todo sube.

«Zapatero dijo que sus joyas valían 50.000 euros y resulta que valen 1.300.000 euros. 26 veces más. Eso sí que es inflación», ha ironizado el presidente del PP, apuntando que «todo sube menos la tranquilidad de las familia».

«No puede ser que el jeta tenga más derechos que el currante, que gane la cloaca sanchista y pierda la dignidad España. No puede ser y no será», sentencia el popular.

Y asegura que España tendrá «un cambio profundo, sereno y honesto y con valores».

«Yo no tengo en mi mano la fecha del cambio, depende de quienes tienen las manos manchadas y de quien quiera manchárselas con él, pero antes o después, en España el cambio llegará», concluye.