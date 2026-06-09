El juicio al hermano de Sánchez por tráfico de influencias y prevaricación queda visto para sentencia

El juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias en su contratación en la Diputación de Badajoz ha quedado visto para sentencia este martes.

El tribunal ha otorgado a los acusados el derecho a la última palabra, a lo que ha renunciado el hermano músico de Pedro Sánchez. El ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, sí ha utilizado este turno para defenderse. Gallardo se ha quejado del «juicio mediático» y ha opinado que «independientemente de lo que salga» de la sala ya se les ha «condenado socialmente».

Seis años de cárcel

Las acusaciones han destacado la existencia de «dolo» en el proceso de selección de David Sánchez para su cargo directivo en la Diputación de Badajoz lo que, a su consideración, merece reproche penal. Los abogados reclaman seis años de cárcel para Sánchez y cuatro para Gallardo.

Durante el juicio han sido frecuentes los reproches a la pasividad de la Fiscalía, que pide la absolución de los acusados. «Tendría órdenes de P.S.», reprochó este lunes la representante de Vox, en referencia a las anotaciones encontradas en las agendas de Leire Díez, en las que se alude al jefe del Ejecutivo, en el marco de la investigación sobre las cloacas del PSOE.

Uno de los testimonios más contundentes fue el del teniente coronel Antonio Balas, responsable de la instrucción, quien apuntó directamente a Gallardo como impulsor de la plaza.

«Al no partir del área interesada, que era Cultura, entendemos que debe de estar en un nivel superior, con una capacidad política, porque el tema de personal debe corresponder a unas estrategias políticas. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo», destacó Balas en su declaración, la semana pasada.

Una vez visto para sentencia, el juez deberá dirimir ahora sobre la legalidad de la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, así como sobre la contratación de un amigo de Sánchez, Luis Carrero, como jefe de servicio de la sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la institución.

(En ampliación)