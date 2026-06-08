Las acusaciones del ‘caso David Sánchez’ cargan contra la pasividad de la fiscal: «Tendría órdenes de P.S.»

Las acusaciones del caso David Sánchez han esgrimido este lunes sus argumentos para apuntalar los delitos de tráfico de influencias y prevaricación de los que se acusa al hermano del presidente del Gobierno por la creación y adjudicación de su plaza en la Diputación de Badajoz.

En la exposición de sus conclusiones finales, las acusaciones -que solicitan hasta seis años de cárcel para el hermano músico de Pedro Sánchez- han arremetido contra la pasividad de la Fiscalía, que solicita la absolución de los acusados: «Tendría órdenes de P.S.», ha aseverado la representante de Vox, Marta Castro, haciendo referencia así a las anotaciones en la agenda de Leire Díez hallada en la investigación sobre las cloacas del PSOE.

Las acusaciones han coincidido en que se acomodó el puesto en la Diputación de Badajoz para David Sánchez y el ex asesor de La Moncloa, Luis Carrero, que trabajaba para él.

Pedrosanchez1212

Igualmente, desde Iustitia Europa, su abogado, Luis María Pardo, ha destacado la existencia de correos remitidos por David Sánchez a la dirección pedrosanchez1212, identificándolo con el presidente del Gobierno.

«Me interrogo hoy aquí por qué la Unidad Central Operativa no llegó a investigar esto, y ahora, tomando las palabras del DAO, se les dijo de no ser proactivos en la investigación», ha dicho Pardo.

El letrado ha recordado así las indicaciones del director adjunto operativo de la UCO a los agentes, reveladas también en la investigación sobre Leire Díez, de «que se pusieran de perfil».

Por otro lado, ha puesto el acento en todos los indicios y en «hacerlos prueba», el primero de ellos en torno al propio puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, que «no surge de una necesidad».

«No se juzga un simple trámite, sino la degradación de una administración que se acomoda al privilegio, exigiendo una respuesta judicial que actúe como dique de contención frente al enchufismo institucionalizado. Es la oportunidad, por tanto, de reafirmar que el interés general es sagrado y que la ley, sin excepciones, no tiene apellidos», ha concluido, para reafirmar que «por higiene democrática y dignidad institucional» interesa una condena de conformidad con su escrito de conclusiones definitivas «que restablezca la confianza en el Estado de Derecho».

«Hubo dolo»

Por su parte, el abogado de Liberum, Alexis Aneas, ha considerado que «hubo dolo» en el proceso de selección del hermano de Pedro Sánchez, que a su juicio «merece el reproche penal».

El letrado ha recordado que, durante la investigación, «aparecen dos actas» con distintas puntuaciones de los candidatos, sin huella ni código de verificación.

También ha mencionado unos correos incautados cuatro años más tarde, en los que responsables de Diputación de Badajoz hablan de una pregunta «delicada» sobre los criterios de selección de David Sánchez para el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios.

«¿Cuál era el asunto delicado?», que «alguien por transparencia había pedido información sobre aquello que aconteció hace cuatro años y había que reevaluar lo que se había hecho», ha apuntado el abogado.

En su intervención, Alexis Aeneas ha concluido asegurando que en este caso «hubo dolo, hubo maquinación a la hora de establecer la puntuación y el baremo de criterios al señor David Sánchez», en un proceso en el que «no hay transparencia ninguna». «Los hechos acreditan que son constitutivos de delito», ha concluido.