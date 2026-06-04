Las acusaciones duplican la petición de cárcel para el hermano de Sánchez: seis años de prisión

Las acusaciones del caso David Sánchez han elevado a seis años la petición de cárcel para el hermano del presidente del Gobierno por la creación de su puesto directivo en la Diputación de Badajoz y su posterior modificación a jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La nueva petición duplica la inicial. Además, piden hasta diez años de inhabilitación para Sánchez.

Igualmente, para el ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, solicitan cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación. Y para Luis Carrero, el ex asesor de La Moncloa que trabajaba en el programa de óperas de David Sánchez, un año y seis meses de cárcel más nueve años de inhabilitación.

La Fiscalía y el abogado de David Sánchez han reclamado a la Sala que no admita las nuevas peticiones. El letrado de Sánchez ha aseverado que esta petición «sorpresiva» provoca una situación de «indefensión» y ha pedido diez días para valorarla.

«No era una oficina»

El hermano de Pedro Sánchez ha declarado este jueves ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz, donde ha descartado cualquier influencia en su contratación.

Igualmente, ha afirmado que la Oficina de Artes Escénicas que él dirigía «no era entendida como una oficina con ventanilla o un edificio físico», y ha señalado que él se enteró del cambio de denominación de su puesto a jefe de este servicio «cuando ya se había realizado».

El hermano músico de Pedro Sánchez sólo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha declarado durante poco más de diez minutos.

En su intervención, ha negado que él solicitara ni que decidiera el cambio de denominación de su plaza y ha defendido las actividades que llevó a cabo en la Diputación.

En cuanto a su relación con Luis Carrero, el ex asesor de La Moncloa también imputado, ha confirmado que mantiene «amistad con él desde hace bastante tiempo», y ha admitido que habían colaborado porque le «ayudaba a redactar mejor» sus ideas.

En el interrogatorio se le ha recordado un correo que David Sánchez le envió a Luis Carrero antes de que le adjudicaran la plaza, en el que le señalaba que cuando se incorporara a ese puesto pasaría una semana en Badajoz para acompañarle, lo que David Sánchez ha achacado a «un malentendido».

No obstante, ha admitido que en septiembre de 2023 empezó a «escuchar en los pasillos de la Diputación que se iba a crear un refuerzo en el área de Cultura», una información que trasladó a Luis Carrero para que estuviese «atento».