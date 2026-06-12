La mujer del ex jefe de gabinete de Sánchez y creador de la cloaca se reunió el lunes con la directora de la Guardia Civil

La pareja del ex jefe de gabinete de Sánchez y ex presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, Isaura Leal, secretaria segunda de la Mesa del Congreso de los Diputados y diputada por Madrid, se vio en su despacho de la Cámara baja con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, el pasado lunes, según ha podido saber OKDIARIO a partir de fuentes parlamentarias presenciales.

Este encuentro, aunque fue breve, se produjo en el pleno escándalo por las cloacas del PSOE, donde ambas comparten amistad con la cabecilla de la presunta organización criminal, la ex fontanera socialista y ex directiva de Correos, Leire Díez.

Las fuentes consultadas apuntan que Mercedes González entró al Congreso por el parking, subió a la primera planta, cruzó el pasillo que hay encima del Patio de Floridablanca y accedió a la zona del Palacio, donde pasó al despacho institucional de Isaura Leal. La persona que le acompañaba le esperó fuera. Luego, ambas se sentaron en la tribuna de invitados en el hemiciclo, mientras que Leal bajó a la planta baja para acceder al plenario en el que intervendría León XIV y sentarse en el estrado principal como integrante de la Mesa.

La directora de la Guardia Civil esquivó en todo momento a las cámaras y a los periodistas para no dar explicaciones sobre sus reuniones con Leire Díez, y las polémicas declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que negó que su subordinada tuviera «contacto con Leire relativo a la trama».

La diputada socialista Isaura Leal. (Foto: EP)

Precisamente, Isaura Leal fue una de las valedoras de Leire Díez, ex concejal socialista en Cantabria, que acabó siendo colocada en Correos, empresa pública presidida por su pareja, Juan Manuel Serrano, jefe de gabinete de Sánchez en la oposición. Un puesto que luego no ocupó en la Moncloa al optar el presidente por el consultor Iván Redondo. El otro gran apoyo de Leire Díaz fue la ex ministra Cristina Narbona, presidenta del PSOE y vinculada a los socialistas de Cantabria, que contribuyó a su aterrizaje en Madrid en la empresa estatal Enusa, de donde pasó a Correos a finales de 2021.

Asimismo, Leire Díaz también tenía estrecha relación con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ex delegada del Gobierno en Madrid a la que ya conocía antes de su mandato al frente del Instituto Armando, según remarca en un informe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los investigadores del Instituto Armado han detectado «la existencia de al menos tres reuniones entre ambas, celebradas los días 30.09.2024, 20.12.2024 y 02.04.2025».

De igual modo, Leire Díez ha tenido un trato cercano con Isaura Leal. Como ha publicado Código 10 (Cuatro), la ex colaboradora de Santos Cerdán felicitó por su cumpleaños el 6 de abril de 2022 a la pareja de Serrano, que le contestó con un cañiroso mensaje: «Muchas gracias, mi muy querida Leire. Aquí estamos un año más encima, seguimos remando en el mismo barco», le trasladó.

Mercedes González, a la derecha, el lunes en el Congreso. (Foto: EP)

Igualmente, tal y como publicó este miércoles OKDIARIO, Leire Díaz anotó ya en su agenda una reunión en noviembre de 2020 entre su amiga Isaura y la entonces fiscal general del Estado. «Isaura se reúne el viernes con Dolores Delgado», escribió la ex fontanera en un cuaderno negro intervenido por la UCO. En ese momento, Leal presidía la Comisión de Justicia del Congreso.

Esta anotación la hizo Leire Díez en el marco del caso Aznalcóllar donde su íntimo Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, se encontraba entre los acusados de la presunta comisión de delitos de corrupción.

«Punto de inflexión»

Se da la circunstancia de que la UCO de la Guardia Civil sitúa a Juanma Serrano, pareja de Isaura Leal, y a la propia Díez en la primera reunión clave de las cloacas del PSOE para blindar a Pedro Sánchez y desactivar las investigaciones policiales y judiciales que se seguían contra su partido, su Gobierno y su entorno familiar más cercano, esto es, su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

«La reunión celebrada el 26.04.2024 y que se considera el punto de inflexión en la actividad investigada tuvo lugar en la sede de la calle Ferraz», señala la UCO, que también reconoce más encuentros, donde la mayor parte tuvieron «por objetivo la aparente dación de cuentas efectuada por Leire Díaz a Santos Cerdán», entonces persona de la máxima confianza de Sánchez y ahora en libertad provisional tras su paso por la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Los otros participantes en aquella reunión fueron el propio Cerdán, que era secretario de Organización del PSOE; su adjunto, Juanfran Serrano; el empresario Javier Pérez Dolset; Antonio Hernando, entonces director adjunto del gabinete de Sánchez en Moncloa y también Ion Antolín, que era director de Comunicación del PSOE en ese momento.