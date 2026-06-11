La socialista Isaura Leal, mujer del ex jefe de Correos, conectó a las cloacas con la Fiscalía de Dolores Delgado

La ex fontanera socialista Leire Díez, investigada en la causa de las cloacas del PSOE que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ya tenía acceso en 2020 a la Fiscalía General de Dolores Delgado, ex ministra de Justicia con Pedro Sánchez, a través de la diputada Isaura Leal, su valedora y mujer del ex presidente de Correos Juanma Serrano.

En una de las agendas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Leire Díez, la ex concejal socialista de Vega de Pas (Cantabria) y ex directiva de Correos anotó en noviembre de 2020 que «Isaura se reúne el viernes con Dolores Delgado», que en ese momento era la fiscal general del Estado.

Díez realizó esta anotación, que forma parte del sumario de las cloacas del PSOE, en el marco del caso Aznalcóllar, donde figuraba entre los acusados el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, con quien la ex fontanera de Ferraz entabló una estrecha relación y conformó el grupo Hirurok. Esta presunta organización criminal la integraban ambos junto al empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.

La UCO del Instituto Armado señala en uno de sus informes que la relación entre los tres componentes del grupo Hirurok (nosotros tres, en euskera), de manera individual, se vendría produciendo «al menos desde finales del año 2020».

En la citada agenda de Leire Díez, con sus planes de actuación, aparece hasta en dos ocasiones el nombre de Isaura Leal relacionado con la Fiscalía, que en el caso Aználcollar pidió la absolución de Vicente Fernández y el resto de los acusado, como finalmente acordó la Audiencia de Sevilla en 2025 tras un largo proceso judicial.

En una de esas menciones en un cuaderno Oxford de tapa negra, la ex fontanera socialista incluso hace referencia a una reunión prevista entre Isaura Leal, entonces presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados (2020-2021), y la que era fiscal general del Estado, Dolores Delgado (2020-2022). «Isaura se reúne el viernes con Dolores Delgado», escribió Leire Díez, junto a la frase «Oficio fiscalía corrupción (sic)», es decir, Fiscalía Anticorrupción, y debajo del enunciado «Aznalcóllar», en mayúsculas.

Extracto del cuaderno de Leire con la reunión entre Isaura Leal y Dolores Delgado.

Actualmente, Leal es secretaria segunda de la Mesa de la Cámara baja. Casada con Juanma Serrano, jefe de gabinete de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición y luego presidente de Correos (2018-2023), fue determinante para que éste colocara a Leire Díez en la empresa postal estatal.

Fue precisamente Isaura Leal, responsable del aterrizaje de Leire Díez en Madrid junto a la hoy presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien ocupó el escaño de Dolores Delgado cuando la ex ministra de Justicia (2018-2020) dejó el escaño en el Congreso tras las elecciones generales del 10-N de 2019 para ocupar el cargo de fiscal general del Estado (lo ostentó hasta julio de 2022), para el que le nombró Pedro Sánchez.

Los movimientos de Leire Díez en la sombra respecto a la Fiscalía General continuaron en la etapa de Álvaro García Ortiz. Tal y como reveló OKDIARIO este miércoles, la cabecilla de las cloacas visitó hasta en dos ocasiones la Fiscalía General del Estado, donde fue recibida por Diego Villafañe, uno de los hombres de máxima confianza del entonces fiscal general, García Ortiz, según pudo saber este periódico de fuentes cercanas al entorno de la ex militante socialista. Unas reuniones entre 2024 y 2025 que ha reconocido el Ministerio Público dirigido ahora por Teresa Peramato.

Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y actual fiscal de la Fiscalía del Supremo, fue una figura clave en la estructura del Ministerio Público durante los mandatos de Dolores Delgado y García Ortiz. Era el hombre fuerte de la Fiscalía General del Estado, amigo personal de García Ortiz y el encargado de gestionar todos los asuntos más delicados.

La proximidad de Villafañe a Dolores Delgado motivó también que generara una fuerte polémica interna el hecho de que la entonces fiscal general nombrara a la esposa de su teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Olalla Vázquez, para un puesto en la Inspección del Ministerio Público en diciembre de 2021.

Retirar los cuadernos

Entretanto, Leire Díez, a través de su defensa, ha solicitado al juez Pedraz que retire del procedimiento sus cuadernos y agendas incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil porque exceden el «límite temporal de la investigación (2021 a 2023)» y contienen datos personales que «debieron ser objeto de expurgo». También ha alegado que cuatro de esas agendas pertenecen al dueño de «uno de los domicilios en el que se practicó la entrada y registro».

La abogada de Leire insiste en que la causa arrancó para dilucidar la supuesta pertenencia de Díez a un grupo Hirurok «por el que podría haber orientado expedientes de la Administración Pública, en beneficio propio o de terceros» a cambio de presuntas comisiones en el periodo comprendido entre 2021-2023.