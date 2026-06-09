La Inteligencia de la Guardia Civil revela que la directora «conocía» que la cloaca del PSOE actuaba contra la UCO

No sólo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica a la directora general del Instituto Armado, la socialista Mercedes González, en la trama de las cloacas. También aparece señalada en una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información, a la que ha accedido OKDIARIO, que revela que la directora «conocía» que la cloaca del PSOE actuaba contra los agentes de la UCO para frenar investigaciones que afectaban al partido y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta nota de despacho, perteneciente al Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), esto es, el servicio de inteligencia del Instituto Armado, forma parte de las testificales de agentes de la UCO incluidas en el sumario de la causa sobre las cloacas del PSOE que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

En concreto, en esta nota fechada el 29 de abril de 2025 y titulada «Posibles estrategias de defensa ante investigaciones de la UCO», se dice que «el citado grupo de personas (la ex fontanera socialista «Leire Díaz y otros») haría ver que detrás de esta estrategia se encontraría el Sr. Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil». Es decir, Mercedes González estaba al tanto de la «estrategia» de Leire Díez y Santos Cerdán en la guerra sucia contra el Estado.

Previamente, la nota de despacho de la Jefatura de Información desgrana cómo Leire Díez, colaboradora del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, propuso al comandante Rubén Villalba (próximo a Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos) que abandonara la defensa del despacho que le asistía y optara por una nueva, algo que se le propuso en nombre de «Koldo y el partido».

Además, los investigadores añaden a esto que Leire Díez y otros miembros de la cloaca habrían mantenido una videoconferencia con el propietario del Grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, investigado en la trama de los hidrocarburos, para ofrecerle igualmente «hacer frente común» en su defensa.

Extracto de la nota de despacho de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

En este contexto, la nota de la Jetafura de Información detalla que en la misma videoconferencia, Leire Díez solicitaría a Hamlyn «no sólo atacar procesalmente la instrucción que está llevando a cabo la UCO, sino hacerlo contra los investigadores, personalizando acusaciones injuriosas sobre los mismos, y solicitando para ello cualquier tipo de material comprometedor del que pudiera disponer». La cloaca también promovió el concepto ofensivo de «UCO patriótica».

Cabe recordar que la ex fontanera del PSOE pidió así al empresario información comprometedora de los agentes de la UCO: «Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. ¿Vale? Así de claro. Necesito a Balas», dijo sobre el jefe de delincuencia económica de la UCO, Antonio Balas.

Por su parte, Hamlyn le trasladó: «Tengo una cosa… Con una cosa que te dé [de Balas] ya está, está muerto». La respuesta de Leire Díez fue: «Pues perfecto. Ya está. Mejor todavía me lo pones».

«Descrédito»

Asimismo, según estas testificales, el propio Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, llegó a reconocer a un testigo del Instituto Armado que la directora Mercedes González «era conocedora» de la existencia de una campaña de desprestigio contra la UCO promovida por las cloacas del PSOE.

Una de las informaciones reservadas que se abrieron contra los investigadores guardó relación con otra «nota de despacho», en este caso de la UCO, donde el Departamento de Investigación contra la Delincuencia Económica y Anticorrupción de dicha Unidad (DIECAN), dirigido por Balas, informaba de que «Leire Díez tenía control sobre la directora de la Guardia Civil y que se estaba realizando una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa».

Sobre esta nota, «debido a la gravedad de la información contenida» en la misma, el testigo informó al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, de «la conveniencia, a su criterio, de que el contenido de dicha nota fuese puesto en conocimiento de la directora de la Guardia Civil».

Durante la reunión, celebrada en mayo de 2025, el DAO manifestó al testigo que «la directora general ya era conocedora de la misma». Además, Llamas entregó al testigo, según su declaración, «una nota dimanante de la Jefatura de Información con un contenido muy similar a la trasladada desde la UCO, donde se detallaba de igual forma la existencia de una campaña de descrédito dirigida contra esta, con motivo de las investigaciones seguidas por esta Unidad». Esta nota —que es la descrita arriba con fecha del 29 de abril de 2025 y reproducida ahora por OKDIARIO— fue luego remitida por el testigo al entonces jefe de la UCO debido a la afectación de la misma a esa unidad.