Ilia Topuria vs Justin Gaethje: cuándo es la pelea de UFC en la Casa Blanca, a qué hora empieza y cómo verla por TV gratis en directo

Desde hace meses se lleva hablando sobre este combate Ilia Topuria vs Justin Gaethje que se celebrará en la Casa Blanca, Washington. El Matador pone en juego su cinturón de peso ligero en esta UFC Freedom 250 y espera poder imponerse a su contrincante, el estadounidense de Arizona que juega en casa, pero para el hispanogeorgiano no hay nadie imbatible y espera sumar una nueva víctima a su larga lista.

Ilia Topuria vs Justin Gaethje: cuándo es y a qué hora empieza la pelea de UFC

Desde hace varios meses conocimos que en la UFC Freedom 250 pelearía Ilia Topuria frente a Justin Gaethje y la fecha establecida por la organización para este apasionante combate que se va a celebrar en la Casa Blanca será en la madrugada del domingo 14 al lunes 15 de junio. Como suele ser habitual, no hay una hora exacta a la que arrancará esta pelea, pero lo que es la velada como tal, con los combates previos, comenzará a las 2:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El hispanogeorgiano se subirá al octógono en último lugar, por lo que se espera que no sea antes de las 4:30 horas (horario peninsular).

Dónde ver por TV en directo y en vivo online la pelea de UFC Ilia Topuria vs Justin Gaethje

Sin ningún tipo de dudas, este Ilia Topuria vs Justin Gaethje que forma parte de la UFC Freedom 250 y en el que está en juego el cinturón de peso ligero centrará las miradas de todos los amantes de las artes marciales mixtas, ya que se vivirá un día histórico al celebrarse esta velada en los jardines de la Casa Blanca. Es por ello que millones de personas alrededor de todo el planeta se sentarán delante de su televisión para ver en directo por HBO Max y Eurosport, que son los medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir este evento.

Hay que recordar que estos dos medios de comunicación tienen disponibles sus aplicaciones para que todos sus clientes, ya que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV, puedan seguir el Ilia Topuria vs Justin Gaethje de la UFC Freedom 250 en directo en streaming y en vivo online. Estas apps se pueden descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero aquellos usuarios que prefieran ver el combate en un ordenador podrán acceder a las respectivas páginas webs de estos operadores.

Por último, también habría que destacar que en la web de OKDIARIO vamos a seguir de cerca todo lo que suceda alrededor de este apasionante UFC Freedom 250 que se celebra en la Casa Blanca, donde prestaremos especial atención, lógicamente, al hispanogeorgiano. Una vez acabe el combate publicaremos la crónica del Ilia Topuria vs Justin Gaethje y compartiremos con todos nuestros lectores las noticias destacadas de la previa y el post, donde esperamos contar su victoria.

Por dónde escuchar gratis por la radio la pelea Ilia Topuria vs Justin Gaethje

Todos aquellos aficionados de las artes marciales mixtas que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este combate Ilia Topuria vs Justin Gaethje tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Y es que emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE podrían hacer conexiones especiales con la Casa Blanca para contar todo lo que esté haciendo El Matador sobre el octógono.

Dónde es la pelea de UFC Ilia Topuria vs Justin Gaethje

El UFC Freedom 250 se celebrará en un enclave muy diferente, ya que se celebrará en los jardines de la Casa Blanca. Será en el jardín sur de la mítica edificación situada en Washington donde lleva a cabo su trabajo el presidente de Estados Unidos, siendo en este caso Donald Trump. Esto es un hito histórico, aunque es cierto que esta ubicación ya ha albergado otro tipo de eventos deportivos, pero en esta ocasión el cabeza de cartel es un Ilia Topuria que intentará revalidar el cinturón frente a Justin Gaethje.