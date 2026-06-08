La pelea de Topuria en la Casa Blanca en peligro: amenaza de tormenta eléctrica y una demanda federal

En plena Fight Week del evento más importante de la historia del deporte, donde estará Ilia Topuria, se abren dos frentes que ponen en peligro la celebración del evento. La UFC está recibiendo actualizaciones del tiempo cada hora para gestionar la viabilidad del evento. Los pronósticos temporales pronostican un 65% de lluvia y un 39% de lluvia eléctrica. Esta última haría imposible la celebración del evento en ese momento. Por otro lado, dos residentes de Virginia han interpuesto una demanda federal que la Casa Blanca ha rechazado, y calificado como un intento de sabotaje de una celebración debidamente autorizada.

UFC Freedom 250

El evento de UFC Freedom 250 conmemora los 250 años de independencia de Estados Unidos. Además, coincide con el 80 cumpleaños del actual presidente Donald Trump, que tiene lugar el día 14 de junio. Dana White, presidente de la UFC, llevaba desde el año pasado preparando el evento desde que Trump se lo propuso en uno de sus eventos numerados.

La cartelera cuenta con dos peleas por cinturones, donde estará Topuria, y otras 5 peleas de gran interés deportivo. El evento desde un inicio tuvo la intención de hacerse en el jardín sur de la Casa Blanca, convirtiéndose en un escenario exclusivo, tanto para los peleadores como para los fanes. El protagonista principal de la noche dentro del octágono será Ilia Topuria, que buscará defender su título contra Justin Gaethje. El hispanogeorgiano vuelve a la jaula después de casi un año debido a un parón deportivo que decidió tomarse por problemas personales.

Tormenta eléctrica

Desde hace unas semanas se venía aconteciendo la posibilidad de lluvias en pleno evento. Evento que se caracteriza por la inusualidad de ser al aire libre. Dana White declaró que con lluvia o nieve el evento saldría hacia adelante y no se cancelaría. Pero con un casi 40% de probabilidad de lluvia eléctrica, peligra el evento más esperado del año.

A nivel legal, hay que tener en cuenta una serie de factores para conocer el procedimiento en el caso de lluvia eléctrica.

Plan de emergencia : La ley exige un Plan de Acción de Emergencia, que ya se tiene previsto según Ariel Fisher de TIME.

: La ley exige un Plan de Acción de Emergencia, que ya se tiene previsto según Ariel Fisher de TIME. La regla de las 8 millas/30 minutos : Fisher adelantaba que, en caso de que cayese algún relámpago en un rango de ocho millas, habría una evacuación anterior a los 30 minutos, como dice la ley.

: Fisher adelantaba que, en caso de que cayese algún relámpago en un rango de ocho millas, habría una evacuación anterior a los 30 minutos, como dice la ley. En caso de intención de reanudación , se necesitan 30 minutos sin que caiga otro rayo.

, se necesitan 30 minutos sin que caiga otro rayo. En caso de cancelación, el organizador queda protegido a nivel de contratos por considerarse fuerza mayor. Sería el último escenario posible para Dana, que sí ha hablado de retrasarlo unos minutos, pero no cancelarlo.

Demanda federal

Una demanda federal presentada contra el Servicio de Parques Nacionales y el Departamento del Interior busca una orden judicial de emergencia que cancele el evento de la Casa Blanca. La demanda ha sido interpuesta por dos residentes de Virginia. Según la demanda, los organizadores ignoraron las normas federales de permisos, omitieron las evaluaciones ambientales y suscitaron preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses.

La demanda argumenta que el evento de UFC Freedom 250 es un evento deportivo privado con fines lucrativos, en vez de una celebración legítima organizada por el gobierno.

La Casa Blanca ha decidido rechazar la demanda, tachándola de un intento de sabotear una celebración legítima debidamente autorizada.