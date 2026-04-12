El guiño de Trump a Topuria por su combate en la Casa Blanca: «El evento deportivo…»

Donald Trump se ha convertido en un fanático de la UFC. El presidente de Estados Unidos presentó el cartel oficial de la velada que se celebrará en la Casa Blanca el próximo 14 de junio, donde Ilia Topuria parte como el principal foco del espectáculo como vigente campeón mundial de peso ligero. Una presentación en la que destacan varios guiños de Trump hacia el peleador hispanogeorgiano.

Aprovechando que Trump había asistido a una pelea de UFC en Miami junto a varios miembros de su familia y junto con el secretario de Estado Marco Rubio. Horas más tarde, el presidente publicó en la plataforma Truth Social, el póster oficial del evento, donde se puede ver cómo el combate de Ilia Topuria es el ‘main event’ de la velada. La imagen no tardó en generar miles de reacciones en redes sociales para que el público tenga más expectativas con el combate. Pero no es casualidad que se celebre en dicha en la Casa Blanca y en dicha fecha.

Más allá de ser algo atractivo para los amantes de las artes marciales mixtas, ese mismo 14 de junio es un día histórico para Estados Unidos. Por un lado, es el Día de la Bandera del país y la conmemoración de los 250 años de la Independencia de los EEUU, donde estarán el español Topuria y el estadounidense Justin Gaethje en el campeonato de peso ligero; y el brasileño Alex Pereira y el francés Ciryl Gane en el campeonato interino de peso pesado. También coincide con la celebración de sus 80 cumpleaños, un ‘regalo’ que ha querido darse trayendo a Ilia Topuria a la Casa Blanca.

Aunque el evento se llama oficialmente ‘UFC Freedom 250’, Trump lo etiquetó en sus redes sociales como «El evento deportivo más histórico de todos los tiempos». Una valoración por el hecho de que habrá dos cinturones en juego y el contexto en el que se celebrará, consolidando a Topuria como uno de los nombres más relevantes del momento en la UFC.