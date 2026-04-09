Ilia Topuria se sincera en ‘El Hormiguero’ tras su divorcio: «Ha sido muy duro»

Ilia Topuria, ha visitado este jueves 9 de abril el plató de El Hormiguero. El luchador de la MMA y vigente campeón del peso ligero de la UFC se está preparando ya para su próximo gran combate, que se celebrará el próximo día 14 de junio. El peleador se verá las caras ante Justin Gaethje, contra el que defenderá su título de campeón del mundo, algo que ocurrirá en un lugar muy especial como son los jardines de la Casa Blanca, un acto que coincide con el cumpleaños de Donald Trump, presidente de Estados Unidos y el actual habitante del palacio presidencial.

Ilia Topuria es un luchador profesional de artes marciales mixtas que se ha consolidado como una de las grandes figuras del deporte. Con una trayectoria en ascenso y un estilo agresivo y técnico, ha logrado posicionarse entre los mejores de su categoría. Su disciplina, determinación y mentalidad competitiva lo han convertido en un referente dentro del MMA.

“Es duro, pero al final nunca tienes que olvidar quién eres y quién no eres”, @Topuriailia se abre sobre su separación y cuenta cómo la ha afrontado #IliaTopuriaEH pic.twitter.com/k3yrWFd3I1 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 9, 2026

Se sabe que Pablo Motos e Illia son amigos, por lo que el presentador de Antena 3 le ha preguntado por un aspecto personal: «Has tenido que parar unos meses por tu separación y he de decir, como amigo tuyo, que ha sido un ejemplo de honestidad. ¿Cómo te sientes cuando un día te levantas sin una familia?». El luchador ha respondido: «Ha sido duro, pero lo he vivido aceptando la realidad. Al final tienes que saber quién eres y quién no eres.. Cuando me preguntan qué es lo que más he aprendido de esta situación, es el escuchar a mi madre. Te quiero, mamá.»

Recordemos que Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui se separaron tras una etapa de fuertes tensiones, incluyendo acusaciones de malos tratos que fueron retiradas tras un acuerdo. El luchador, que borró fotos con ella y pausó su carrera por motivos personales, se enfrentó a un proceso judicial de divorcio, logrando finalmente una resolución.

«¿Qué crees que es lo más importante para no hacer daño a los hijos en estos procesos?», le ha preguntado Motos, a lo que el invitado ha dicho: «·Es duro para todas las partes. A los niños no hay que meterlos en esta batalla emocional. Ellos no han pedido venir a este mundo».

Y para demostrar la unión que tienen el deportista y el comunicador, El Hormiguero ha mostrado unas imágenes de los dos entrenando juntos. Illia, en directo, le ha dicho a Motos: «Estoy muy orgulloso de tí».