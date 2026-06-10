Cañizares y el bote de colonia: «Decían que estaba liado con el preparador físico y nos escapamos por la ventana»

Santi Cañizares ha recordado uno de los episodios más surrealistas de su carrera, el accidente con un bote de colonia que le impidió jugar el Mundial de Corea y Japón de 2002, para el que estaba convocado y partía como teórico portero titular. El ex guardameta ha repasado cómo vivió aquel momento y las especulaciones que generó en torno a lo sucedido, teniendo que escuchar de todo después de verse obligado a abandonar la concentración de la selección tras el accidente.

Cañizares explica en Cope que justo después de un entrenamiento, cuando los jugadores se preparaban para cenar, «me cayó el cristal». Al salir al pasillo, acudió al centro médico y, tras una breve exploración, el doctor se dio cuenta de la gravedad: «Levanta el dedo, y claro, levantar el dedo, yo levantaba las cejas nada más». El diagnóstico fue claro y tenía el tendón cortado, por lo que obviamente no podía jugar el Mundial.

Un Santi Cañizares es consciente de que circularon todo tipo de «teorías de la conspiración». La más sorprendente la escuchó desde Argentina: «Decían que yo estaba liado con el preparador físico y nos escapamos por la ventana». Según esa versión de algún medio argentino, en la huida para que no fueran pillados se le cayó una ventana en el pie.

Cañizares y la reacción de Camacho

Cañizares también cuenta cómo el entonces seleccionador de España, José Antonio Camacho, acudió de inmediato al enterarse de la noticia. Su reacción, según Cañizares, fue de puro nerviosismo. «¿Cómo no me va a jugar? J****, mira, salta, salta aquí a ver si puedes jugar, salta», decía a gritos el técnico del combinado nacional.

Fue el doctor Genaro Borrás, ya fallecido, quien puso calma a la situación. Mientras Camacho era «todo nervios», el médico le explicó la situación con tranquilidad: «José, José, José, tranquilo, tiene el tendón roto, hay que operarle». El médico le confirmó al seleccionador que debían ir al hospital de inmediato para la intervención.