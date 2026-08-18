Delincuencia desatada en Palma: dos ladrones intentan asaltar una casa rompiendo los cristales a pedradas cuando los moradores dormían

Un nuevo episodio de violencia e inseguridad ha vuelto a sacudir la tranquilidad nocturna en Palma. El barrio del Coll d’en Rabassa se convirtió el pasado domingo en el escenario de un tenso intento de asalto a una vivienda en plena madrugada, perpetrado mientras sus habitantes dormían en el interior.

Los hechos se desencadenaron durante las primeras horas de la madrugada. Aprovechando la oscuridad de la noche, dos delincuentes intentaron irrumpir en la propiedad con la intención de acceder a la vivienda y hacerse con objetos de valor. Sin embargo, su plan topó con un obstáculo imprevisto: los residentes se encontraban dentro del inmueble en ese preciso instante.

Para lograr su objetivo, los asaltantes emplearon una piedra de grandes dimensiones con la que golpearon repetidamente el acceso principal. Tal como se aprecia en el vídeo difundido por los propios afectados a través de sus redes sociales, los impactos causaron graves daños estructurales.

Sin embargo, a pesar de que los cristales quedaron completamente destrozados tras la acometida, la estructura aguantó lo suficiente como para frustrar la entrada de los intrusos. Ante la imposibilidad de culminar la intrusión, los sospechosos abandonaron la roca en la entrada y se dieron a la fuga a la carrera.

La difusión de las imágenes no ha tardado en provocar una ola de indignación y consternación entre los usuarios de Facebook, donde los vecinos han expresado de forma unánime su preocupación por el repunte de la delincuencia en la barriada.

«Qué horror y menudo susto para vosotros. Esto no puede seguir así. Cada día estamos menos seguros en nuestras propias casas», señalaba un residente de la zona en la publicación. Otros comentarios vertidos en la red social inciden en el deterioro continuo de la convivencia, afirmando que «cada día es peor lo que pasa», mientras surgen voces que exigen organizar una manifestación ciudadana para frenar unos episodios que califican de inasumibles.