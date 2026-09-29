Marruecos prepara junto al Sáhara una planta de hidrógeno verde capaz de fabricar 560.000 toneladas de amoníaco al año

Sol casi todo el año, viento que no para y kilómetros de tierra vacía. Con esa receta, Marruecos quiere convertir su sur en una fábrica de combustible limpio. Un consorcio con capital estadounidense, español y alemán planea producir cerca de Laayoune unas 560.000 toneladas de amoníaco verde al año.

Ahora bien, allí todavía no se ha levantado ni una nave. El proyecto está en fase de estudios, sin decisión final de inversión ni fecha de arranque. ¿Por qué interesa entonces en España? Porque su destino natural es Europa, y el camino más corto pasa por la península.

Qué se quiere construir en Laayoune

La promotora es ORNX, una empresa conjunta de la estadounidense Ortus, la española Acciona y la alemana Nordex, que fabrica aerogeneradores como esta turbina gigante china. Según lo difundido en la firma con el Gobierno marroquí, en febrero de 2026, la primera fase costaría unos 4.500 millones de dólares (en euros, unos 3.915 millones). Sumaría más de 2 gigavatios entre parques eólicos y paneles solares.

Esa electricidad movería unos electrolizadores de 900 megavatios. Un electrolizador es una máquina que rompe el agua en hidrógeno y oxígeno con corriente, como el experimento de clase con una pila y dos cables, pero a lo bestia. Si la corriente sale del sol y del viento, el hidrógeno es verde.

Luego ese hidrógeno se combina con nitrógeno del aire para fabricar amoníaco, mucho más fácil de almacenar y de mover en barco. Ojo con las cifras. Las 560.000 toneladas son de amoníaco y llevan dentro unas 100.000 de hidrógeno.

En qué punto está de verdad

El calendario va más despacio de lo que parece. En febrero de 2026 los promotores firmaron la reserva preliminar de los terrenos, y en junio los comités del Gobierno aprobaron los primeros estudios. Esa fase, de unos 18 meses, abarca ingeniería y evaluación ambiental.

En agosto se sumó la ingeniería estadounidense KBR, elegida para el prediseño de la planta de amoníaco con dinero de la agencia de comercio y desarrollo de Estados Unidos (USTDA). Después vendrían el diseño detallado, la decisión de inversión y, entonces sí, las excavadoras.

Todo lo canaliza MASEN, la agencia marroquí que gestiona la central solar térmica de Noor Ouarzazate. Su programa Offre Maroc ha identificado cerca de un millón de hectáreas, con una primera tanda de unas 300.000.

La otra pata española

ORNX no está sola. En marzo de 2025 Marruecos seleccionó seis proyectos, y uno de ellos es el de TAQA Morocco, filial del grupo emiratí TAQA, y Moeve, la antigua Cepsa.

Según el comunicado de TAQA Morocco, la eléctrica pondría las renovables en la región de Dakhla y Moeve fabricaría amoníaco verde y combustibles sintéticos en el puerto de Jorf Lasfar. De momento no han publicado ni capacidades ni inversión.

Un detalle pesa. Laayoune y Dakhla están en el Sáhara Occidental, un territorio que Marruecos controla y cuyo estatus sigue pendiente en Naciones Unidas, algo que ya ha complicado más de una vez los acuerdos comerciales con la Unión Europea.

Por qué mira a España y Europa

Con el plan REPowerEU, Bruselas se fijó un objetivo europeo de producir 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable en 2030 e importar otros 10 millones. ¿De dónde saldrán esas importaciones? El norte de África es de los candidatos más evidentes.

Ahí entra el corredor H2Med, que impulsa Enagás con socios de Francia, Portugal y Alemania. Prevé un tubo entre Portugal y Zamora y otro submarino de 400 kilómetros entre Barcelona y Marsella, capaz de mover 2 millones de toneladas al año desde 2032. Eso sí, tal y como está diseñado no incluye ninguna conexión con Marruecos.

En la práctica, lo más probable es que el amoníaco viaje en barco, como ya ocurre con el de los fertilizantes. El transporte marítimo también lo estudia como combustible, igual que se prueban sistemas de hidrógeno en barcos. Vamos, que España puede ser la puerta de entrada, pero nadie lo tiene asegurado.

Las dudas que quedan

El hidrógeno verde vive un frenazo. La AIE (Agencia Internacional de la Energía) calcula que el de bajas emisiones es menos del 1% del total y que la producción prevista para 2030 ha caído en un año de 49 a 37 millones de toneladas por cancelaciones y retrasos.

Y está el coste. Fuera de China, un electrolizador instalado cuesta entre 2.000 y 2.600 dólares por kilovatio (en euros, entre 1.740 y 2.262), y en pleno desierto hay que desalar agua de mar. ¿Compensa? MASEN sostiene que Marruecos podría cubrir más del 4% de la demanda mundial en 2030. Está por ver.

Los datos técnicos del proyecto de ORNX en Laayoune se han publicado en la nota de prensa oficial de KBR.

Crédito de la imagen: Marc Lacoste (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0).