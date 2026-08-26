China ha instalado 15.927 espejos móviles alrededor de una torre de 210 metros a 4.650 metros de altitud, donde sales fundidas a más de 560 °C permitirán generar electricidad durante ocho horas después de ponerse el sol

China ha completado la instalación de 15.927 espejos móviles en la central solar térmica de Tushuo, situada en el condado de Amdo, en la meseta tibetana. El campo es de aproximadamente 800.000 metros cuadrados y rodea una torre receptora de 210 metros de alto, todo ello situado a una altitud de unos 4.650 metros.

El proyecto no convierte la luz en electricidad de manera directa. Primero transforma la luz solar en calor, que se almacena en sales fundidas y puede ser utilizado incluso tras la caída del sol. La prueba que lo determinará, está programada para octubre de 2026. Cuando se anticipa que la planta se conecte a la red eléctrica.

Tushuo, la central solar térmica a mayor altitud del mundo

Tushuo tendrá una potencia de 100 megavatios y se ha dado a conocer como la central solar térmica de torre situada a mayor altitud del mundo.

La zona recibe más de 2.800 horas de sol en todo un año, pero también se caracteriza por un frío intenso, fuertes vientos, bajos niveles de oxígeno y altos niveles de radiación ultravioleta.

Un heliostato es un espejo que gira para seguir la trayectoria del Sol y mantener su reflejo enfocado en un único punto. Dongfang Boiler, una empresa perteneciente al Grupo Dongfang Electric, fabricó estos dispositivos y puso en marcha una línea de producción automatizada diseñada para la meseta, con capacidad para producir hasta 6.000 metros cuadrados de superficie reflectante al día.

Cómo funciona el almacenamiento con sales fundidas de Tushuo

Los espejos concentran la radiación en el receptor de la torre. ¿Y qué pasa ahí que es lo interesante? Pues que las sales fundidas se calientan y llegando incluso a superar los 560 grados. Las fuentes oficiales sitúan ahí la temperatura del sistema, no en 590 grados.

El material calentado se almacena en depósitos aislados y actúa como una batería térmica. Cuando se necesita electricidad, su calor genera vapor, que hace girar una turbina, lo que permite que la central siga produciendo energía durante aproximadamente ocho horas sin luz solar. Esto ayuda a cubrir parte de la demanda energética nocturna.

He Xiao, responsable del proyecto, señaló que la producción media anual podría alcanzar los 255 millones de kilovatios hora.

En las previsiones también hablan de un ahorro bastante importante. ¿De cuánto es aproximadamente este ahorro? De unas 60.000 toneladas equivalentes de carbón y 165.000 toneladas de dióxido de carbono cada año.

Crescent Dunes, el precedente de la energía solar térmica en Nevada

La idea recuerda a Crescent Dunes, una central estadounidense de 110 megavatios que también utilizó espejos, una torre y sales fundidas.

El proyecto recibió una garantía federal de préstamo de 737 millones de dólares y movilizó más de 1.000 millones de inversión.

Crescent Dunes atravesó numerosos problemas operativos. La instalación sufrió varias fugas en su sistema de almacenamiento de sal caliente y permaneció inactiva durante largos periodos.

Además, se rescindió su contrato de suministro eléctrico. El propietario se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras en 2020. Volvió a hacerlo el 21 de enero de 2026, después de que la capacidad efectiva de la planta se redujera a unos 55 megavatios.

Tushuo anunció una inversión de unos 2.040 millones de yuanes, es decir, alrededor de 300 millones de dólares (unos 257 millones de euros) según el tipo de cambio actual.

Esto es menos de un tercio de lo que costó Crescent Dunes. Eso sí, la comparación no tiene en cuenta la inflación y tampoco refleja otros cambios importantes, como el país los costes o la experiencia acumulada por el sector durante la última década.

Xizang Development Investment Group lo que espera de la planta es que ayude a estabilizar una red regional que es bastante débil ¿Y por qué importa tanto esto? Porque el almacenamiento térmico lo que permite es guardar la parte de la energía solar y seguir usándola cuando ya se ha puesto el sol. En zonas donde la red no es especialmente estable,esa capacidad puede ser especialmente útil.

Sin embargo, la instalación de los espejos aún no demuestra que el sistema vaya a funcionar de forma fiable a lo largo de los años. Las bajas temperaturas, el viento y los ciclos de calentamiento pondrán a prueba el sistema de almacenamiento, las tuberías y los mecanismos de seguimiento. Ahí es donde radica el principal problema.

La información oficial principal del proyecto se ha publicado en el portal del Gobierno de Xizang.