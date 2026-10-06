Una propietaria con 75 habitaciones alquiladas: «El beneficio por piso alcanza los 410 euros y la inversión se amortiza en seis meses»

Rocío, una emprendedora de Zaragoza, se ha vuelto viral por su aparición en el podcast Libertad Inmobiliaria, donde habla de su gestión de 75 habitaciones en alquiler y cómo, gracias a la renta por habitación, sus ingresos han aumentado. La joven empresaria posee cinco viviendas y gestiona 20 pisos adicionales mediante un modelo de negocio basado en el ‘rent to rent’, alquilar para subarrendar.

La estrategia de Rocío es convertir alquileres de apartamentos de tres dormitorios en alquileres de habitaciones de 4 espacios, transformando el salón en otra habitación. Su formato inmobiliario demuestra cómo se puede explotar la brecha que existe entre los propietarios que aceptan un precio más bajo en un barrio humilde, siendo lo que el mercado está dispuesto a pagar, y las necesidades de 4 personas que necesitan vivir en una habitación, sacando un beneficio.

1600 euros brutos al mes por piso

Su objetivo es buscar pisos en barrios de clase baja, generalmente en edificios sin ascensor, donde los dueños de los domicilios aceptan rentas más bajas de entorno a los 950 euros mensuales. Cuando alquila un piso, busca una rentabilidad de 400 euros por habitación, generando 1.600 euros brutos mensuales. La emprendedora asegura que es capaz de por piso sacar un beneficio neto de 410 euros después de pagar el wifi y el resto de suministros.

Su inversión inicial no es sólo la de un alquiler normal, ya que debe amueblar y equipar cada vivienda, lo que supone un coste de alrededor de 3.000 euros. Rocío recalca que su inversión se suele ver amortizada en un plazo de 6 a 7 meses. A partir de ahí, todo el margen generado pasa a ser beneficio limpio.

Filtro de selección de los inquilinos

A pesar del éxito de su negocio, que comenzó en 2023, donde cometió su primera operación de subarrendamiento, Rocío admitió en el podcast su mayor miedo. Durante años ha sido la responsable legal y operativa de los subarrendamientos.

Al ser ella la arrendataria oficial frente al dueño del piso, si ocurre un siniestro, un impago o un conflicto de convivencia, la responsable legal es ella. Debido a este motivo, sigue un filtro de selección sumamente estricto con los inquilinos con el fin de evitar la rotación constante y asegurar una estabilidad en la convivencia.