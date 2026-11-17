La jueza ha ordenado el ingreso en prisión del hombre acusado de tirotear a un agente de la Policía Local de Palma durante un violento altercado ocurrido en la barriada palmesana de Corea. La decisión se ha adoptado después de que la magistrada escuchara las declaraciones y las posiciones de todas las partes personadas en el procedimiento judicial.

El investigado, un hombre español de 53 años, identificado como Joaquiín Campos Gómez, perteneciente a una conocida familia de la barriada y con antecedentes relacionados con el tráfico de drogas, está acusado de arrebatar la pistola reglamentaria a uno de los agentes durante un enfrentamiento con la Policía Local y efectuar dos disparos. Uno de los proyectiles alcanzó al policía en la pierna derecha.

El sospechoso acudió este martes a los juzgados de Vía Alemania, en Palma, para pasar a disposición judicial. A su llegada, negó su participación en los hechos ante los medios de comunicación: «No he hecho nada, no he disparado», manifestó.

La investigación policial sostiene, sin embargo, que el acusado consiguió hacerse con el arma del agente durante un forcejeo y realizó dos detonaciones con ella. El episodio tuvo lugar el pasado 14 de noviembre, alrededor de las 20.00 horas, en la confluencia de las calles Felipe II e Infante Pagà, donde varias unidades del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) desarrollaban un dispositivo de seguridad.

Lo que inicialmente era un control policial en la barriada de Corea terminó convirtiéndose en un grave altercado. Varias personas comenzaron a enfrentarse a los agentes y a lanzar objetos contra los efectivos. La tensión fue aumentando hasta desembocar en un enfrentamiento físico en el que, según el atestado, el ahora encarcelado logró apoderarse de la pistola de uno de los policías.

Durante el forcejeo se produjeron dos disparos, uno de los cuales hirió al agente, identificado con el número profesional 183. El policía tuvo suerte, ya que el proyectil tuvo una trayectoria de entrada y salida sin afectar a estructuras importantes de la pierna, como nervios, arterias o huesos.

La situación obligó a movilizar numerosos refuerzos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que desplegaron un amplio dispositivo en la barriada para controlar los altercados y detener a los implicados.

Junto al principal investigado, también fueron detenidas su mujer y sus dos hijos por su presunta participación en los graves altercados que precedieron al tiroteo. Los tres se entregaron en la Jefatura Superior de Policía de Baleares acompañados de su abogado y están investigados por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional consiguieron identificar a varios de los implicados gracias a las grabaciones realizadas por vecinos durante el enfrentamiento.

La investigación también ha incorporado nuevas diligencias relacionadas con el arma reglamentaria utilizada durante el tiroteo. El principal investigado se negó inicialmente a facilitar una muestra de ADN mediante un frotis bucal, por lo que los agentes solicitaron autorización judicial para obtenerla de manera obligatoria. La jueza instructora autorizó finalmente la recogida de la muestra para realizar los correspondientes cotejos genéticos con los posibles restos biológicos localizados en la pistola.

Según el atestado policial, después de efectuar los disparos, el sospechoso continuó sujetando el arma y llegó a amenazar a los agentes que intentaban reducirlo. Los policías tuvieron que intervenir para evitar que pudiera volver a utilizarla y consiguieron finalmente recuperar la pistola y controlar al detenido.

La acusación particular del policía herido está ejercida por el abogado Eduardo Luna. La causa judicial continúa su curso para esclarecer completamente lo sucedido y determinar las responsabilidades penales de todos los implicados.