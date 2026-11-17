El presunto autor del tiroteo que dejó herido a un policía local de Palma en la barriada de Corea ha pasado este martes a disposición judicial. «No he hecho nada, no he disparado», ha asegurado a los periodistas a su llegada a los juzgados de Vía Alemania. Se trata de un hombre español de 53 años, perteneciente a una conocida familia de un clan de la barriada, con antecedentes por drogas. Según la investigación policial, le arrebató la pistola reglamentaria a un agente y efectuó dos disparos, impactando uno de ellos en la pierna derecha del policía.

Tras él han llegado sus dos hijos y su mujer, que también se encuentran detenidos al estar implicados en los graves altercados previos al tiroteo. Ellos, sin embargo, no han querido hacer una declaración. De hecho, han optado por taparse la cara. Los tres están acusados de un delito de atentado a agente de la autoridad.

Todos ellos se han entregado en la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Palma acompañados por su abogado, y pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Algunos de ellos ya fueron identificados por el Grupo de Homicidios gracias a los vídeos que realizaron varios vecinos durante el enfrentamiento. Están acusados de un delito de atentado a agente de la autoridad y no se descartan más detenciones.

Los hechos se produjeron este pasado sábado, alrededor de las 20.00 horas, en la confluencia de las calles Felipe II e Infante Pagà, en la barriada de Corea, donde varias dotaciones del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma estaban desarrollando un dispositivo de seguridad.

Lo que inicialmente era un control policial terminó derivando en un grave altercado con varias personas, que comenzaron a enfrentarse a los agentes y a lanzar numerosos objetos contra los efectivos que participaban en el operativo.

La situación fue escalando hasta desembocar en un enfrentamiento físico. En medio del tumulto, uno de los implicados habría conseguido arrebatar el arma reglamentaria a uno de los policías. Durante el forcejeo se efectuaron dos disparos y uno de los proyectiles alcanzó a un agente en una pierna.

La gravedad del incidente obligó a movilizar numerosos refuerzos policiales. La zona quedó prácticamente tomada por efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que establecieron un amplio dispositivo de seguridad para controlar la situación.

Según pudo saber OKBALEARES, el agente tuvo mucha suerte, ya que el proyectil siguió una trayectoria de entrada y salida sin llegar a afectar a ninguna estructura importante de la pierna. En concreto, la bala no habría alcanzado nervios, arterias ni huesos, lo que ha evitado que las consecuencias del disparo fueran de mayor gravedad.