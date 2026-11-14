Un policía local resulta herido tras ser tiroteado durante un control en Palma, después de que le arrebataran su arma reglamentaria

Un agente de la Policía Local de Palma ha sido tiroteado este sábado por la tarde durante un violento enfrentamiento registrado en la barriada de Corea, en Camp Redó. El policía recibió dos disparos durante un altercado con varias personas mientras participaba en un dispositivo de seguridad y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Son Espases, donde será intervenido quirúrgicamente.

Según la información a la que ha tenido acceso OKBaleares, los hechos se han producido alrededor de las 20:00 horas de este sábado, en la confluencia de las calles Felipe II e Infante Pagà, donde varias dotaciones del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma estaban realizando un control.

Lo que inicialmente era un dispositivo policial terminó convirtiéndose en un episodio de extrema violencia. Al parecer, varias personas comenzaron a enfrentarse a los agentes y llegaron a lanzar numerosos objetos contra los policías que participaban en el operativo.

La situación fue escalando hasta desembocar en un enfrentamiento físico. En medio del tumulto, uno de los violentos delincuentes habría conseguido arrebatar el arma reglamentaria a uno de los agentes. Durante el altercado se efectuaron dos disparos, uno de los cuales alcanzó al policía en una pierna. Por el momento, se ha podido confirmar al menos un impacto de bala en una de sus extremidades, mientras que se desconoce dónde terminó el segundo proyectil.

La gravedad del incidente obligó a movilizar numerosos refuerzos policiales. La calle Infante Pagà, en su cruce con Felipe II, quedó prácticamente tomada por efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que establecieron un importante dispositivo de seguridad.

Según las primeras informaciones, hay al menos un detenido, que sería el presunto autor de los disparos. El individuo permanece custodiado por agentes de la USEI de la Policía Local. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron el intendente jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró; el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, y el nuevo coordinador de Seguridad Ciudadana, Albert Abad.

Asimismo, agentes de la Policía Científica y del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se encuentran trabajando sobre el terreno para recoger pruebas y reconstruir lo sucedido.

La investigación continúa abierta para esclarecer cómo se desarrolló el enfrentamiento que terminó con un policía local herido de bala durante un control policial en la barriada de Corea, en Palma.