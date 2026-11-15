El policía local tiroteado en Corea, en Palma, se encuentra fuera de peligro y el detenido es un conocido narco

Vivo de milagro. Según fuentes próximas al cuerpo policial a las que ha tenido acceso OKBALEARES, el agente tuvo mucha suerte, ya que el proyectil siguió una trayectoria de entrada y salida sin llegar a afectar a ninguna estructura importante de la pierna. En concreto, la bala no habría alcanzado nervios, arterias ni huesos, lo que ha evitado que las consecuencias del disparo fueran de mayor gravedad.

Por su parte, el detenido por el tiroteo de Corea es un hombre español de 53 años, perteneciente a una conocida familia gitana de la barriada, con antecedentes por drogas. El individuo está acusado de ser el presunto autor de los disparos efectuados durante el enfrentamiento con los agentes. La investigación policial continúa abierta para esclarecer todas las circunstancias del suceso.

Los hechos se produjeron este sábado, alrededor de las 20.00 horas, en la confluencia de las calles Felipe II e Infante Pagà, en la barriada de Corea, donde varias dotaciones del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma estaban desarrollando un dispositivo de seguridad.

Lo que inicialmente era un control policial terminó derivando en un grave altercado con varias personas, que comenzaron a enfrentarse a los agentes y a lanzar numerosos objetos contra los efectivos que participaban en el operativo.

La situación fue escalando hasta desembocar en un enfrentamiento físico. En medio del tumulto, uno de los implicados habría conseguido arrebatar el arma reglamentaria a uno de los policías. Durante el forcejeo se efectuaron dos disparos y uno de los proyectiles alcanzó a un agente en una pierna.

La gravedad del incidente obligó a movilizar numerosos refuerzos policiales. La zona quedó prácticamente tomada por efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que establecieron un amplio dispositivo de seguridad para controlar la situación.

Hasta el lugar se desplazaron el intendente jefe de la Policía Local de Palma, Guillem Mascaró; el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, y el nuevo coordinador de Seguridad Ciudadana, Albert Abad. Asimismo, agentes de la Policía Científica y del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional acudieron al lugar para recoger pruebas y reconstruir lo sucedido.

La investigación sigue en marcha para determinar exactamente cómo se produjo el enfrentamiento, las circunstancias en las que se efectuaron los disparos y la participación de cada uno de los implicados.