La Policía Nacional ha detenido a otras tres personas implicadas en el tiroteo a un policía local de Palma en la barriada de Corea, en Camp Redó. Los arrestados son la mujer y los dos hijos del autor de los disparos, que se vieron implicados en los graves altercados previos al tiroteo del pasado sábado.

Todos ellos se han entregado en la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Palma acompañados por su abogado, y pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Y es que algunos de ellos ya fueron identificados por el Grupo de Homicidios gracias a los vídeos que realizaron varios vecinos durante el enfrentamiento. Están acusados de un delito de atentado a agente de la autoridad y se esperan más detenciones.

Por su parte, el principal detenido por el tiroteo de Corea es un hombre español de 53 años, perteneciente a una conocida familia gitana de la barriada, con antecedentes por drogas. El individuo está acusado de ser el presunto autor de los disparos efectuados durante el enfrentamiento con los agentes. La investigación policial continúa abierta para esclarecer todas las circunstancias del suceso.

Los hechos se produjeron este sábado, alrededor de las 20.00 horas, en la confluencia de las calles Felipe II e Infante Pagà, en la barriada de Corea, donde varias dotaciones del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma estaban desarrollando un dispositivo de seguridad.

Lo que inicialmente era un control policial terminó derivando en un grave altercado con varias personas, que comenzaron a enfrentarse a los agentes y a lanzar numerosos objetos contra los efectivos que participaban en el operativo.

La situación fue escalando hasta desembocar en un enfrentamiento físico. En medio del tumulto, uno de los implicados habría conseguido arrebatar el arma reglamentaria a uno de los policías. Durante el forcejeo se efectuaron dos disparos y uno de los proyectiles alcanzó a un agente en una pierna.

La gravedad del incidente obligó a movilizar numerosos refuerzos policiales. La zona quedó prácticamente tomada por efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que establecieron un amplio dispositivo de seguridad para controlar la situación.

Según pudo saber OKBALEARES, el agente tuvo mucha suerte, ya que el proyectil siguió una trayectoria de entrada y salida sin llegar a afectar a ninguna estructura importante de la pierna. En concreto, la bala no habría alcanzado nervios, arterias ni huesos, lo que ha evitado que las consecuencias del disparo fueran de mayor gravedad.