Última hora en directo de la actualidad política en España: huelga de maquinistas de Renfe y campaña electoral de las elecciones generales del 29-N
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Adif ocultó el 6 de noviembre una amenaza de bomba al personal del centro de control de Atocha para evitar que dejaran de trabajar
Este martes de campaña electoral viene marcado por la visita que el presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, hará al País Vasco para dar su apoyo al candidato por Guipúzcoa, Jon Echeverría, quien ha pedido a la Ertzaintza que «garantice» la seguridad de los integrantes de su partido tras los incidentes registrados el pasado sábado en un acto informativo de los populares en la localidad guipuzcoana de Hernani.
En el acto político, frente a la carpa de campaña en Eibar, Feijóo y Echeverría tendrán una intervención ante los medios de comunicación junto al presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés. Por la tarde, el líder del PP se desplazará a La Rioja para cerrar un mitin que comenzará a las 19:00 horas en el Riojaforum de Logroño.
Por otro lado, la jornada está marcada por la huelga de maquinistas de Renfe, que está colapsando el transporte público. Renfe ha denunciado el incumplimiento de los servicios mínimos establecidos con motivo de la huelga convocada en la red de Cercanías de Madrid y ha recomendado a los usuarios buscar medios alternativos de transporte. Y es que los maquinistas ya no pueden más.
El Congreso vota el miércoles el decreto de medidas urgentes de seguridad ferroviaria
La Diputación Permanente votará este miércoles la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y la protección de sus profesionales que clarifica las medidas ante posibles riesgos, los tiempos de conducción de maquinistas y extiende coeficientes reductores de jubilación a otras categorías.
Este decreto fue aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros tras el accidente de alta velocidad en Urda (Toledo) que dejó 69 fallecidos y las jornadas de huelga convocadas en el sector, una de ellas este martes.
El texto incorporó los principios de la «cultura justa» a la Ley del Sector Ferroviario con la creación de un capítulo que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal, lo que permitirá que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar riesgos a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad.
El decreto se encuentra provisionalmente en vigor a excepción de su primer artículo, que entrará el 11 de mayo de 2027 con el fin de que las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras puedan adaptar el diseño de sus gráficos de conducción y otros condicionantes de la organización del trabajo de los maquinistas a las nuevas condiciones establecidas.
Pedro Sánchez rechaza el plan europeo para expulsar inmigrantes a Ruanda
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado el acuerdo de cinco países europeos con Ruanda para abrir un centro de expulsión de inmigrantes en 2027: «No le veo ni futuro ni humanidad a esa solución».
lemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria han anunciado este lunes desde Viena un acuerdo con Ruanda para la apertura en 2027 en este país de un centro de deportación de migrantes, a donde los cinco países europeos podrán trasladar a quienes no tengan residencia legal, incluidos aquellos a los que se les haya denegado el derecho de asilo, mientras se completa el proceso para su expulsión definitiva, porque hayan rechazado el retorno voluntario a su país de origen.
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha confirmado en rueda de prensa con su homólogo austriaco, el canciller Christian Stocker, el acuerdo alcanzado con las autoridades ruandesas para poner en marcha «nuevo un mecanismo de retorno de migrantes», que ha destacado como «decisivo».
La huelga colapsa Renfe: los maquinistas están hartos y no cumplen los servicios mínimos
La huelga ferroviaria de este martes, 17 de noviembre, amenaza con alterar los desplazamientos de más de 1,5 millones de viajeros en España. ante las importantes incidencias previstas durante la jornada.
La protesta, convocada por Semaf, CCOO, UGT y otras organizaciones sindicales, comenzó a medianoche y se prolongará hasta las 23.59 horas. El paro afecta a los servicios de Cercanías, Media Distancia, Alta Velocidad y transporte de mercancías.
En Cataluña, Rodalies ha advertido de dificultades para garantizar los servicios mínimos establecidos por la Generalitat, que obligan a mantener el 66% de los trenes en hora punta y el 33% durante el resto del día. Sin embargo Rodalíes denuncia que sólo circula el 50% de lo comprometido. Una diferencia de 16 puntos porcentuales, que en cuestión de trenes, se nota.
La Ertzaintza confirma al PP que no puede garantizar la seguridad de Feijóo y Echeverría en Guipúzcoa
Miembros de la Ertzaintza han confirmado al Partido Popular que no pueden garantizar la seguridad del presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez-Feijóo y del candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, en el mitin que tendrá lugar este miércoles a las 11 horas de la mañana.
Feijóo visita Eibar este martes junto a Jon Echeverría y clausurará dos mítines en Bilbao y Logroño
Renfe ha recomendado buscar medios alternativos de transporte por la huelga convocada por los distintos sindicatos para este martes y ha avisado de que, al menos en Rodalies y Cercanías, se está produciendo una «elevada afectación del servicio» y no se están cumpliendo los servicios mínimos decretados.
El operador ha destacado en una publicación en sus redes sociales que la elevada afectación del servicio está provocando demoras de varias horas y una disponibilidad muy limitada de plazas para reubicaciones, por lo que ha pedido a sus viajeros evitar desplazamientos no imprescindibles.
Cercanías Madrid ha informado de que «se están produciendo afectaciones al servicio debido al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos», mientras que Rodalies Catalunya ha afirmado que en estas primeras horas sólo están cumpliendo con el 50 % de los servicios mínimos decretados.
De hecho, el servicio de Rodalies se está viendo «muy afectado» por la huelga, para la que se habían establecido unos servicios mínimos del 66 % en hora punta que no se están cumpliendo, ya que sólo circula la mitad de los trenes estipulados, ha destacado Rodalies Catalunya.
Transportes ha establecido los servicios mínimos para la huelga convocada en el Grupo Renfe
Transportes ha establecido los servicios mínimos para la huelga convocada en el Grupo Renfe para este martes 17, que oscilarán entre el 50% y el 75% en Cercanías, en función de las franjas horarias, y alcanzarán el 72% en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia.
En concreto, los servicios mínimos en Cercanías serán del 75% en las horas punta (comprendidas entre las 06.00 y las 09.00 horas, las 13.30 y las 15.30 horas y las 18.30 y las 20.30 horas), mientras que durante el resto de la jornada circulará el 50% de los trenes habituales.
Respecto a los servicios de Media Distancia, el porcentaje de trenes garantizados se sitúa en una media del 65% y en Alta Velocidad y Larga Distancia será del 72% de los servicios habituales. En el transporte de mercancías se han establecido unos servicios mínimos del 26% de la programación prevista.
Por su parte, Iryo espera operar 28 trenes del total de sus 40 programados para este martes, mientras que el resto no circularían y se alcanzaría un 70% de servicios mínimos en la jornada de huelga.
Finalmente, Ouigo mantendrá la circulación de 17 de los 27 trenes programados, de forma que prevé mantener cerca del 63% de sus servicios programados para esa jornada.
Renfe advierte de «demoras de varias horas» por la huelga y recomienda usar medios alternativos de transporte
Renfe ha informado este martes de que la «elevada afectación» del servicio por la huelga en el sector ferroviario está provocando «demoras de varias horas».
En su cuenta de X, la empresa ha señalado que el seguimiento del paro está causando que haya «una disponibilidad muy limitada de plazas para reubicaciones».
Por este motivo, ha llamado a evitar desplazamientos «no imprescindibles» y buscar medios alternativos de transporte.
En todo caso, ha señalado que están disponibles los cambios y anulaciones sin coste.
El sector ferroviario ha convocado una huelga para este martes con el objetivo de reclamar mejoras en la seguridad en el sistema español y en las condiciones laborales en las plantillas de Adif y Renfe, para las que piden refuerzos, entre otras reivindicaciones.
La huelga en Grupo Renfe ha sido convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro) para toda España y durante todo el día (de 0.00 horas a 23.59 horas).
Cercanías Madrid denuncia el incumplimiento de servicios mínimos por la huelga
Renfe ha denunciado el incumplimiento de los servicios mínimos establecidos con motivo de la huelga convocada este martes en la red de Cercanías de Madrid y ha recomendado a los usuarios buscar medios alternativos de transporte. La huelga en Grupo Renfe ha sido convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro) para toda España y durante todo el día.
Díaz defiende que las subidas del SMI y de los sueldos públicos son «política ordinaria»
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este martes que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, junto con el incremento del sueldo de los funcionarios y la revalorización de las pensiones, forman parte de la «política ordinaria» del Gobierno.
En declaraciones en TVE, Díaz ha subrayado que estas medidas no suponen «nada extraordinario», sino que buscan dar seguridad jurídica a empresas y trabajadores, así como a pensionistas y funcionarios.
El Consejo de Ministros aprobará este martes un alza del 5,3 % del SMI para 2027, hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas (18.004 euros anuales), y una subida del 4,5 % del sueldo de los empleados públicos.
Díaz ha recordado que el Ejecutivo también aprobará medidas fiscales para que el salario mínimo siga exento de tributar en el IRPF, un criterio que se aplicará igualmente a las pensiones de esa cuantía.
«El SMI es una historia de éxito», ha afirmado la vicepresidenta, que ha destacado que sus incrementos benefician especialmente a mujeres y jóvenes.