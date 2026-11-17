Este martes de campaña electoral viene marcado por la visita que el presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, hará al País Vasco para dar su apoyo al candidato por Guipúzcoa, Jon Echeverría, quien ha pedido a la Ertzaintza que «garantice» la seguridad de los integrantes de su partido tras los incidentes registrados el pasado sábado en un acto informativo de los populares en la localidad guipuzcoana de Hernani.

En el acto político, frente a la carpa de campaña en Eibar, Feijóo y Echeverría tendrán una intervención ante los medios de comunicación junto al presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés. Por la tarde, el líder del PP se desplazará a La Rioja para cerrar un mitin que comenzará a las 19:00 horas en el Riojaforum de Logroño.

Por otro lado, la jornada está marcada por la huelga de maquinistas de Renfe, que está colapsando el transporte público. Renfe ha denunciado el incumplimiento de los servicios mínimos establecidos con motivo de la huelga convocada en la red de Cercanías de Madrid y ha recomendado a los usuarios buscar medios alternativos de transporte. Y es que los maquinistas ya no pueden más.