La acampada de Sol deja 36 toneladas de basura, drogas y un arsenal de cuchillos, adoquines y armas caseras

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha desvelado este martes, tras el levantamiento definitivo de la acampada de Sol, que el número de toneladas de residuos recogidas por los servicios de limpieza del Ayuntamiento, en tiempo récord, asciende a 36,2 toneladas, un 88,2 % más que lo retirado en la acampada del 15-M, en 2011. En el proceso de retirada y limpieza se han incautado drogas, adoquines y armas caseras con acabados en pinchos.

El regidor ha querido agradecer, en un mensaje compartido a través de las redes sociales, «a todos los servicios municipales que llevan trabajando desde esta madrugada para devolver la normalidad a la Puerta del Sol». La limpieza se ha realizado después de que agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid hayan desalojado durante la madrugada de este martes, la acampada de Sol, en una intervención sin incidentes importantes, salvo la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.

«Esta madrugada, Policía Nacional y Policía Municipal han procedido al desalojo de la Puerta del Sol. Los servicios municipales ya trabajan para devolver la normalidad a la plaza. 38 días de ocupación, más de 30 millones de euros en pérdidas del comercio de la zona. Una nueva factura del sanchismo en Madrid», ha añadido Almeida.

El desalojo de la acampada se ha saldado con la incautación de drogas, bolsas con adoquines, cuchillos, defensas extensibles, aerosoles, algunas armas caseras o manuales como palos que finalizan con acabados con pinchos, además de recogerse 36 toneladas de escombros o materiales como tiendas de campaña.

Toda la basura retirada supone un 88% más de lo que se recogió en la acampada de 2011, denominada como acampada del 15-M, tal y como ha detallado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, desde las instalaciones del Samur Social este martes. Este servicio ha atendido a un total de cuatro personas, ofreciéndoles distintos recursos. Una de ellas está en estos momentos hospitalizada por un asunto de diabetes y las otras tres que ya están siendo atendidas por parte de Samur Social.

El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado las valoraciones de los daños causados en los bienes patrimoniales que hay en esa plaza, en los bienes de interés cultural, como la escultura de Carlos III, que la vicealcaldesa avanza que es la más dañada, concretamente en su base, la Mariblanca o la escultura del Oso y el Madroño, también vandalizada por los acampados.

«Por fin se ha producido el desalojo de esa acampada ilegal que durante tanto tiempo hemos venido reclamando desde el Ayuntamiento de Madrid», ha destacado Sanz sobre el operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Policía Municipal y diversos servicios del Ayuntamiento. En concreto, tal y como ha desglosado la vicealcaldesa de Madrid, han sido 220 agentes de Policía Nacional, 180 agentes de la Municipal, bomberos, Samur Social, Samur y los servicios de limpieza, presentes ahora mismo en la zona, los que han participado en el desalojo y posterior servicio de limpieza.