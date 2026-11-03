Así ha quedado Sol tras la acampada: «Vandalizaron todo, la plaza apestaba, ¿quién paga esto?»

El desalojo de la acampada ilegal en la Puerta del Sol ha dejado al descubierto un rastro de insalubridad, vandalismo y ruina económica para los negocios de la zona. A primera hora de la mañana, los equipos de limpieza se encargaban de limpiar el asentamiento que la extrema izquierda había convertido en un vertedero. Los servicios del Ayuntamiento de Madrid han retirado un total de 36 toneladas de residuos. OKDIARIO ha recorrido la plaza para recoger el alivio y la indignación de comerciantes, vecinos y operarios que ahora se hacen una única pregunta: quién se hará cargo de las enormes pérdidas económicas.

Desde primera hora de la madrugada, un gran despliegue de operarios de «limpieza urgente» trabaja a contrarreloj para desinfectar la zona. «A las 7 de la mañana ya estaba aquí haciendo labores de limpieza con mis compañeros», relata una de las trabajadoras. «Todo ha sido muy rápido. Hemos quitado carteles, pegatinas, botes, restos de comida y, sobre todo, los enseres de las tiendas de campaña. Todavía hay restos de hierros y adoquines que estamos quitando».

El estado de la plaza tras 38 días de ocupación extrema es desolador. Un vecino que trabaja en las inmediaciones no oculta su repulsa ante las condiciones higiénicas del campamento: «Esto parecía un tiradero de basura, apestaba horrible. Han vandalizado la plaza, hasta la estatua del Oso y el Madroño la están teniendo que recuperar». Para este ciudadano, el hedor era insoportable: «Hay que ser muy valientes para poder limpiar la plaza. Deberían ponerse uniformes radiactivos para meterse ahí. Yo pasaba todos los días y el olor era descomunal subiendo hacia Callao».

Ruina económica para el comercio de Sol

Más allá de la insalubridad, la factura que ha dejado la extrema izquierda la están pagando los hosteleros. El propietario de un restaurante cercano respira aliviado: «Hoy estoy feliz porque todo vuelve la normalidad. Tuvimos que recortar la plantilla y ahora volveremos a llamar a los compañeros que se han ido». Han sido 40 días de auténtico calvario financiero. «Nos han perjudicado muchísimo a los comerciantes de esta calle. Las pérdidas fueron del 50% y aquí hay mucho gasto que cubrir, soportando malos olores. La Policía ha hecho un trabajo espectacular», subraya.

La misma desesperación comparte la empleada de un local de comida rápida. «A los comerciantes nos han estado fastidiando. La gente no venía a comprar y daban muy mala imagen. Han bajado las ventas más de la mitad porque la gente tenía miedo. Nosotros también tenemos derecho a vender. Ahora solo tenemos ganas de que nos pongan el árbol, que es un icono muy bonito de Navidad», relata.

La inseguridad y la suciedad espantaron al turismo. «Vengo mucho más tranquila. Antes había que rodear todo esto e ir a bajarte un metro antes por tu seguridad, porque no te dejaban ir a trabajar tranquila», explica la dependienta de una tienda de ropa. «Había muchísima gente habitando aquí. El olor, la suciedad… Hacer que tengamos que emplear más presupuesto público de limpieza no creo que sea un fin para manifestarse. Era muy mala imagen para Madrid».

Un madrileño que pasea por la zona desalojada resume el sentir general: «Lo tenían que haber hecho antes. Es impresionante lo que los comerciantes han aguantado. Ojalá a los empresarios que han tenido pérdidas se les recompense con algo».

El desalojo se ha producido finalmente en la madrugada de este martes, a las 03:00 horas, con la intervención de la Policía Nacional y Municipal, saldándose con dos detenidos y 300 personas desalojadas. La nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad Núñez, justificó el fin de la impunidad señalando que el campamento había derivado en un foco de «hechos delictivos» repleto de personas sin hogar, generando un «peligro concreto para personas y bienes».