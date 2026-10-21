Así calienta la ultraizquierda las protestas en Madrid: «Los policías son putos nazis al servicio de una puta nazi como Ayuso»

Lejos de las reivindicaciones pacíficas, los sectores más radicales que parasitan las protestas educativas han fijado un objetivo claro: desatar el caos callejero e ir a por Isabel Díaz Ayuso. Durante una asamblea del Sindicato de Estudiantes, los cabecillas han jaleado el acoso sufrido por la presidenta regional y han cargado salvajemente contra las Fuerzas de Seguridad, a las que tildan de «putos nazis al servicio de una puta nazi». Su gran aspiración, confiesan a puerta cerrada, es aterrorizar a las instituciones importando los graves disturbios de Francia.

Propaganda, cuotas y asambleas de barrio

Convocados a través de las redes sociales y sus grupos de WhatsApp, un grupo de cachorros de la izquierda radical ha celebrado una asamblea para organizar la maquinaria desde Sindicato de Estudiantes. Entre soflamas anticapitalistas, los asistentes organizaron la logística para empapelar las calles y centros educativos con sus carteles. Toda esta campaña de acoso institucional y callejero requiere de financiación, la cual obtienen mediante el cobro de cuotas de afiliación de 20 euros al año, además de otras actividades recaudatorias destinadas a mantener viva la llama del conflicto y la propaganda.

«Putos nazis al servicio de putos nazis»

El tono de la asamblea no tardó en derivar hacia el insulto y la justificación del acoso. Al analizar el papel de las Fuerzas de Seguridad a la hora de evitar bloqueos ilegales, uno de los allí reunidos tomó la palabra para lanzar un ataque contra la Policía y la presidenta autonómica: «Y actuaron como lo que son, ¿no? Putos nazis al servicio de putos nazis, ¿no? Como es Isabel Díaz Ayuso».

Lejos de rebajar el tono, continuó: «Y se pusieron a pegar entusiasmados, ¿no? Porque estaban defendiendo a su amiga que es igual de nazi que ellos, ¿no? Claro, también nosotros hemos denunciado cuál está siendo el papel del gobierno central».

Euforia por el cerco a Ayuso

El fanatismo de estos grupos de extrema izquierda se alimenta de episodios recientes de acoso, como el vivido durante la cuarta jornada de la huelga docente impulsada por la autodenominada marea verde. Ese día, cientos de manifestantes —espoleados por sindicatos como CCOO— retuvieron durante 40 minutos a Isabel Díaz Ayuso en el Palacio de Santoña, obligando a un fuerte despliegue policial para garantizar su salida horas después de que la consejera de Educación suspendiera una visita a un instituto cercado por los piquetes.

Este bloqueo fue celebrado como una gran victoria estratégica en la asamblea: «Que podamos rodear el edificio en el que está Ayuso y que tengan que hacer una carga para ganar unos metros y poder sacar a esa hija de puta del edificio y que la tengan que cubrir… no sé si habéis visto el vídeo de cuando la sacan ahí a toda hostia y la meten en el coche de cualquier manera».

Para los radicales, este acoso es la demostración de su poder de intimidación: «Pues eso es porque ven también el potencial que tenemos con esta huelga y que realmente que la juventud se organice, que la clase trabajadora se organice, da mucho miedo porque puedes tener imágenes como lo que tienes en Francia, como lo que no sé si sabéis si estáis viendo en Italia […]. Da mucho miedo porque se ve la fuerza que tenemos y el potencial que tenemos».

El objetivo real: «Quemar las calles»

Esta fijación por emular la violencia callejera internacional no es un exceso verbal aislado. La extrema izquierda que se esconde tras las protestas educativas contra Ayuso amenaza con dar un paso más de cara a las inminentes elecciones generales.

Tal y como ha desvelado este periódico, conversaciones internas en grupos de WhatsApp del Sindicato de Estudiantes evidencian cómo sus miembros debaten abiertamente la viabilidad de «quemar las calles como en Francia», imitando los graves disturbios de París.

Entre sus objetivos explícitos para sembrar el terror descartan atacar el comercio local, pero animan a que «arda el ayuntamiento, Apple y Starbucks». Una hoja de ruta que confirma las advertencias de la Comunidad de Madrid sobre estos piquetes: no quieren mejoras educativas ni paz en las calles, «quieren París».