La ‘marea verde’ mira a París para intimidar a Ayuso: la policía evacúa a la presidenta tras 40 minutos ‘secuestrada’ en un acto

La ‘marea verde’ ha retenido durante 40 minutos a Isabel Díaz Ayuso en el Palacio de Santoña, donde la presidenta madrileña intervenía en un foro, en la cuarta jornada de huelga docente. Cientos de manifestantes, según CCOO, han bloqueado su salida horas después de que la consejera de Educación suspendiera una visita a un instituto cercado por los piquetes, que, según ella, “no quieren paz en las calles, quieren París”.

La protesta ha llegado hasta el número 28 de la calle del Príncipe, donde Ayuso ha participado pasadas las 13 horas en el foro La longevidad tiene nombre de Mujer. La Policía ha tenido que cerrar los accesos al palacio para garantizar la seguridad de la presidenta y ha cargado contra los manifestantes para despejar la zona. Finalmente, Ayuso ha podido abandonar el edificio.

Antes de entrar al foro, la presidenta ya había responsabilizado a la Delegación del Gobierno y a Pedro Sánchez “de toda la violencia que se está produciendo en las calles de Madrid”, a los que ha acusado de estar “coaccionando a los gobiernos, y casualmente al mío”. “Quisiera saber si lo que estamos viendo en el resto de Europa va a trasladarse también a las calles de Madrid con el no habrá paz”, se ha preguntado.

Ayuso ha exigido saber “por qué no hay policía” ni refuerzos allí donde, a su juicio, se están produciendo persecuciones y escraches contra miembros de su Ejecutivo. “Hoy han hecho un escrache a un director general en la entrada de un instituto en Vallecas, están persiguiendo a mi consejera”, ha denunciado.

La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, tenía prevista esta mañana una visita al IES Antonio Palacios. Cientos de personas con pancartas de la huelga han rodeado el centro desde primera hora, han dificultado el acceso de vehículos y han llegado a emplear bengalas. Cuando ha llegado un coche oficial, lo han cercado entre gritos y humo de colores, creyendo que la consejera iba dentro. La Policía Nacional ha recomendado suspender el acto ante el número y la actitud de los concentrados.

Los incidentes se enmarcan en la huelga indefinida de la educación pública madrileña, iniciada el miércoles 14 de octubre. Los convocantes reclaman menos horas lectivas, menos alumnos por aula y 600 euros más al mes en el complemento autonómico, mientras que el Gobierno regional ofrece hasta 350 euros mensuales a través de una carrera profesional. Comisiones Obreras no ha acudido a la tercera reunión de la Mesa Sectorial convocada para negociarla. Este lunes, además, los piquetes han cortado la A-3 en hora punta colocando pupitres sobre la calzada.

El no habrá paz al que ha aludido Ayuso lo pronunció en el último pleno de la Asamblea la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, tras la muerte de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada en septiembre. Entonces, Ayuso le replicó preguntando si les estaban “amenazando físicamente”. El PP madrileño anunció una denuncia ante la Policía Nacional por esas palabras, a través de su secretario general, Alfonso Serrano. Bergerot ha negado haber amenazado a nadie y ha emplazado a Ayuso a negociar si no le gusta la huelga.

“Sólo quieren la violencia y el acoso, porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas”, ha afirmado la presidenta, que se ha preguntado si esta “historia” que, según ella, fomenta La Moncloa “va a estar durante todas las elecciones”. Sánchez ha adelantado las generales al 29 de noviembre, y la campaña arrancará el 13 de noviembre.

“Nosotros tenemos un mandato que es trabajar, somos el gobierno de la Comunidad de Madrid y no podemos vivir bajo chantaje”, ha zanjado Ayuso, quien ha recordado que su Ejecutivo es “el único que sí había llegado a un acuerdo con toda esta gente que está fuera”. El Gobierno regional sostiene que está cumpliendo los compromisos de ese acuerdo, incluidos los calendarios de reducción de ratios.

La tensión continuará esta semana: los sindicatos mantienen la huelga y han convocado una manifestación desde Atocha el jueves 22 a las 18 horas.