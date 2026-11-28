La batalla por la Liga continúa en la decimocuarta jornada de la competición doméstica. El FC Barcelona tratará de mantener su ventaja de tres puntos respecto al Real Madrid sumando un nuevo triunfo ante el Deportivo de A Coruña. El conjunto blaugrana regresa a Riazor ocho años después de su última visita al estadio coruñés. En aquella ocasión, el Barça se impuso por 2-4, resultado que le sirve para continuar con su gran promedio de puntos en Liga.

En las primeras trece jornadas del campeonato liguero, lo que supone más de un tercio de la competición, el equipo culé ha sumado 36 puntos de 39 posibles. El único tropiezo llegó en el Clásico disputado en el Camp Nou, por lo que mantiene un inmaculado registro a domicilio: seis victorias en seis partidos. El siguiente obstáculo en su camino hacia la tercera Liga consecutiva es el Deportivo, histórico del fútbol español que ha regresado esta temporada a Primera tras ocho temporadas de exilio en la segunda y tercera categoría de nuestro fútbol.

Para su visita a Riazor, el Barcelona recupera a un Lamine Yamal que no viajó a Azerbaiyán para medirse al Sabah en la última jornada de la Champions. También tuvieron descanso Cubarsí, sin minutos, o Pedri y Raphinha, que disputaron un minutaje reducido. El cara al partido ante el Deportivo, Hansi Flick también espera recuperar a Rodri. La principal baja en el cuadro blaugrana es Fermín López, que cumple el primero de los dos partidos de castigo por su expulsión ante el Villarreal.

Horario del Deportivo – FC Barcelona: cuándo es el partido de Liga

Deportivo de A Coruña y FC Barcelona protagonizan uno de los cuatro partidos de Liga que se disputan durante la jornada electoral del domingo 29 de noviembre. El partido iniciará en Riazor a las 16:15 horas de la España peninsular, lo que ha obligado a los aficionados culés que viajan desde Barcelona a animar a su equipo y desean ejercer su derecho a voto a hacerlo por correo.

Dónde ver en directo el Deportivo – Barcelona de la Liga por TV y online: canal y streaming hoy

El Deportivo tratará de revertir su mala racha de resultados reciente, con sólo una victoria en los nueve últimos partidos. La principal amenaza de los locales es un viejo conocido de la afición culé como Pierre-Emerick Aubameyang. El gabonés no es el único jugador del Depor con pasado en Can Barça, ya que tanto Adama Traoré como Marc Casadó, cedido esta temporada, han vestido la elástica blaugrana.

El duelo entre Deportivo de la Coruña y FC Barcelona podrá verse en directo por televisión en España en DAZN. La plataforma de contenidos deportivos emite la mitad de los partidos de cada jornada, a excepción de tres jornadas exclusivas de Movistar, y siempre uno de los encuentros de Barcelona o Real Madrid. En esta decimocuarta jornada de Liga, el canal DAZN La Liga es el encargado de ofrecer el partido, tanto por televisión como de manera online.

Dónde escuchar por la radio el Deportivo-Barcelona de la Liga hoy

Además de las citadas opciones por televisión, el Deportivo – Barcelona de la Liga se podrá seguir en directo por radio. Entre las opciones para escuchar el partido del domingo 29 de noviembre están Cadena SER, COPE, Radio Marca, Onda Cero o RNE. Si no te quieres perder la última hora de todo lo que ocurra en el Deportivo – Barcelona, con alineaciones, crónica y reacciones del partido; en OKDIARIO te ofrecemos una cobertura completa de la jornada de Liga y toda la información deportiva.