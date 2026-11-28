La victoria al sprint en Valencia fue para Marco Bezzecchi por delante de Jorge Martín. Marc Márquez acabó decimotercero después de una penalización de doble long lap por un problema en su moto en la salida de su última sprint en MotoGP. No fue el día del campeón del mundo, al que una sanción injusta le impidió despedirse de la mejor manera del último sábado de su carrera.

Su última carrera al sprint empezó torcida. Un problema técnico en el semáforo retrasó la salida. No se apagaba y eso provocó que la moto de Márquez saliera en llamas. El piloto tuvo que abandonar la parrilla y la salida se acabó retrasando 15 minutos. Tras investigar la acción, Dirección de Carrera le hizo salir desde el pit lane a la vuelta de calentamiento, luego podía volver a su posición de parrilla para la salida y en carrera debería cumplir una doble vuelta larga.

Marc no salió muy bien. Perdió la posición con Jorge Martín, que se puso a rueda de su compañero Bezzecchi, que salió disparado. Márquez y Martín lucharon por esa segunda plaza y se pasaron varias veces, con la Aprilia saliendo victoriosa en esa batalla. Las vueltas pasaban y el 93 no cumplía con la sanción. Saltaban las alarmas y en el dashboard le mostraban el warning para avisarle de que debía hacer la primera ya o podría recibir una sanción mayor.

Finalmente, hizo la primera en la vuelta seis, justo después de que le mostraran el aviso. Cayó hasta la octava plaza después de cumplir la primera de las dos vueltas largas que tenía que hacer. Un giro más tarde hizo la siguiente y perdió más posiciones. Salía decimocuarto, justo detrás de Marini, al que acabó adelantando para ganar una posición y terminar la sprint decimotercero.

Por delante, Bezzecchi demostraba que el vueltón de la pole no era casualidad y dominó de principio a fin. La sanción a Marc beneficiaba a Aprilia en la pelea por el Mundial de constructores. Las motos de Noale copaban las dos primeras posiciones con Bezz y Martín. Además, Bastianini iba tercero por delante de Álex Márquez. Aunque el 73 acabó cediendo dos puestos más, uno con Ogura.

Un adelantamiento muy celebrado en el muro de Aprilia. Y luego le superó Di Giannantonio y acabó sexto. En la batalla por la segunda posición del Mundial, Bezzecchi adelanta a Martín por un solo punto. Todo se decidirá este domingo en la carrera. El que acabe delante se llevará el subcampeonato.