Así es el trofeo de campeón de la Copa Davis: ¿por qué se llama Ensaladera?

Las Finales de Copa Davis 2024 están a punto de arrancar y ya ultiman los preparativos para dar fin a una temporada que ha dejado en la cumbre del tenis mundial a Jannik Sinner, número uno del mundo y ganador de 8 títulos ATP (ATP Finals, Shanghái, US Open, Cincinnati, Halle, Miami, Rotterdam y Open de Australia). Precisamente, su selección, Italia, defenderá el trono ante siete selecciones que suspiran por conseguir la ansiada ‘Ensaladera’.

¿Por qué se llama Ensaladera?

Además de fundador y participante de la Copa Davis, Dwight F. Davis fue el encargado de diseñar el trofeo original para el ganador de la competición, y acudió a Sreve, Crump Low Co, de Bostón, para encargar la famosa ‘Ensaladera’. No obstante, no había ningún diseñador capaz de originar dicha maravilla y, finalmente, los William B. Durgin Company, una de las marcas más caras del país, se encargaron del trabajo, siendo Rowland Rhodes el creador del trofeo de la primera Copa Davis.

Rhodes, asimismo, incluyó en el trofeo ribetes y diferentes adornos florales que le hicieron tomar la forma de la actual ‘Ensaladera’. En un primer momento, el galardón era como una especie de ‘ponchera’, es decir, un recipiente que se utiliza en la actualidad para servir bebidas. El creador del mismo, por otro lado, afirmó que el tono clásico del trofeo tenía un tono de «aire aristocrático» que poseía el tenis durante esa época. Con el paso de los años, también incluyeron las placas de los ganadores en torno a la Copa.

La leyenda de por qué se llama ‘Ensaladera’

En los tiempos actuales, aún se habla de una leyenda acerca del origen del trofeo de la Copa Davis. Según cuentan algunas fuentes, Dwight cogió una ‘ponchera’ de la casa de su abuela que él mismo se la había regalado hace unos cuantos años y sin que ella se diera cuenta se la entregó al ganador de la primera edición de la competición: Estados Unidos. Asimismo, con el paso del tiempo, su abuela terminó por enterarse y se enfadaría muchísimo con él.

Por otro lado, la Copa Davis, en sus orígenes, se llamaba ‘Internacional Lawn Tennis Challenge’, pero fue modificado al poco tiempo para, finalmente, denominarla Davis Cup. Cabe destacar que el creador del título, Dwight F. Davis terminó por convertirse en Secretario de Guerra de los Estados Unidos.

Características del trofeo de la Copa Davis

El trofeo original pesaba aproximadamente 6 kilos y medía unos 30-35 centímetros de alto. Asimismo, es considerado el trofeo más antiguo del mundo en la historia del deporte y contiene a los campeones de las primeras 19 ediciones, la bandeja de plata los de 1920 a 1932 y, como no había más espacio para adjuntar los campeones posteriores, Davis encargó una especie de pedestal de madera para seguir grabando los nombres del resto de equipos que consiguieron el famoso título mundial.

Con el paso de los años, la Ensaladera contiene hasta tres pisos de madera, mide más de un metro de alto y ancho y pesa 105 kilos. Cabe destacar que los siguientes pisos fueron añadidos en 1969 y 2012 y, por el momento, hay espacio para adjuntar al resto de ganadores hasta el 2036.