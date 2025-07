Feijóo rotundo con la imputación de Montoro: «Lo que haya que investigar, que se investigue»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha reaccionado este viernes a la imputación del que fuera ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y sin nombrar al ya ex militante del PP, asegura que su «criterio» sobre la corrupción «es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte». Además, Feijóo ha lanzado un dardo al Gobierno de Pedro Sánchez y afirma que él no hablará «ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios».

«Lo que haya que investigar, que se investigue», ha dejado claro el líder del PP en un mensaje compartido a través de su cuenta oficial de X en la mañana del viernes. Horas antes, Cristóbal Montoro había comunicado su decisión de causar baja como afiliado del Partido Popular, como resultado de su imputación.

«Mi criterio acerca de la corrupción es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte. Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios. Lo que haya que investigar, que se investigue», reza el mensaje completo compartido por Alberto Núñez Feijóo.

Montoro se encuentra investigado por un juez de instrucción de Tarragona por encabezar una presunta trama que habría favorecido a grandes empresas gasísticas, por medio de modificaciones legales, cuando ocupaba el cargo de ministro de Hacienda en el Gobierno. En total, se investiga a 28 personas físicas y a seis empresas, por delitos que van desde el cohecho y fraude contra la administración pública hasta tráfico de influencias, falsedad documental, corrupción en los negocios o prevaricación.

La investigación apunta a un «entramado perfectamente estructurado», en el cual, altos funcionarios, asesores y cargos públicos habrían actuado de forma coordinada para servir intereses empresariales a cambio de contraprestaciones económicas millonarias.

Feijóo no se esconde

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha respondido que su partido y en concreto, el presidente Núñez Feijóo, está «dando la cara» ante la investigación que rodea a Cristobal Montoro. «Nosotros estamos dando la cara, estamos dando explicaciones, el presidente Feijóo hasta el miércoles ha tenido agenda y sorprende que lo diga el PSOE, cuando el señor Sánchez estuvo 35 días sin dar explicaciones o tiene reuniones con primeros ministros de las cuales posteriormente no hace rueda de prensa», ha afirmado.

Además, Bravo, en una entrevista en La1, denuncia «la doble vara de medir» del PSOE después de que en el partido socialista denunciaran que Feijóo se oculta. «El presidente Feijóo no se ha escondido nunca, todo lo contrario», ha resaltado Bravo, quien aboga por la coherencia porque en el Gobierno piden un baremo a «los otros» que no se aplican «para ellos».