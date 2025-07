Feijóo promete que su Gobierno deportará «de forma inmediata» al inmigrante irregular que delinca

El presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este miércoles que su Gobierno deportará «de forma inmediata» a aquellos inmigrantes irregulares que delincan, ya que en estos casos no cabe más que «la expulsión» de España. Feijóo ha señalado también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por estar «viendo si gana Alcaraz» en Wimbledon ante un grave «problema» como el vivido en Torre Pacheco.

«Lo que no puede ser es que ante un problema como el que hemos tenido este fin de semana en Torre Pacheco, el ministro del Interior esté en Wimbledon viendo si gana Carlos Alcaraz o no», ha criticado Feijóo, en una comparecencia con motivo de los cursos de verano de la Universidad CEU San Pablo en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.

Feijóo ha destacado también que, en lo referente a los disturbios en Torre Pacheco, Marlaska tenía que haber «previsto» que «los antidisturbios hubiesen llegado» a tiempo, en pro de solucionar una complicada situación que explotó tras la agresión con una brutal paliza a un anciano de 68 años en la localidad murciana, obra de un inmigrante de origen marroquí y por el que, además de este, se ha detenido también a dos hombres de la misma procedencia y que están en España en situación ilegal.

«Tenemos una política migratoria europea, tenemos muy claro que aquí se viene a trabajar y a insertarse en la población española y los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar no les podemos admitir», declara Feijóo, quien quiere dejar claro que «un migrante irregular que delinque en España tiene que ser deportado de forma inmediata».

«Un señor que está de forma irregular, además, si delinque, comprenderán ustedes que no cabe más que la deportación y la expulsión de un país», ha recalcado.

«Los que han venido para tensionar, para inocular el discurso del odio, para incrementar la inseguridad en Torre Pacheco, no pueden ser bienvenidos, ni pueden ser jaleados, ni pueden ser apoyados. La delincuencia no se reduce con más delincuencia. Las leyes se tienen que cumplir», ha añadido el líder del Partido Popular.

El PP condena la «violencia»

Feijóo ha asegurado que la actuación «contra los criminales» debe darse «con toda determinación», si bien subraya que «nadie cuente con el PP para agitar las calles». El presidente popular ha aprovechado para condenar «todo tipo de violencia» y resalta su apoyo al hombre jubilado agredido en Torre Pacheco.

Además, Alberto Núñez Feijóo pide «respeto e integración» para los inmigrantes que residen de forma legal en España, pero dice «¡basta ya!» a aquellos que «llaman a incumplir la ley bajo la falsa proclama de tomarse la justicia por la mano». «Si es inmigrante irregular, será repatriado inmediatamente. Y si es nacional, responderá ante la Justicia”, ha zanjado este miércoles el líder del PP, respondiendo por las medidas a tomar en caso de delincuencia.