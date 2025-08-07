Las Cabañuelas de Jorge Rey dictan sentencia por lo que llega hoy a España: hay que prepararse

Lo que llega hoy a España obliga a la población a prepararse, las Cabañuelas de Jorge Rey dictan sentencia. Será mejor que nos empecemos a prepararnos ante lo que está a punto de pasar, una serie de novedades que pueden acabar siendo los que marquen estos días. El tiempo cobra un protagonismo especial en estas jornadas en las que debemos estar muy pendientes de una serie de planes al aire libre. Además de esas vacaciones de las que media España disfruta y pueden acabar en nada.

Ahora más que nunca es cuando necesitamos ver llegar ese cambio importante que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Una situación del todo inesperada que puede convertirse en la oportunidad perfecta para una serie de detalles que, sin duda alguna, van a afectarnos de lleno. El buen tiempo no es sólo lo que buscamos, también necesitamos sentir que estamos cerca de esa situación que puede ser determinante en estos días que tenemos por delante. Este joven se adelanta a todos y nos dice lo que llega hoy a España, algo que no nos va a gustar lo más mínimo.

Hay que prepararse

Tal y como hemos visto, tenemos por delante una recta final del verano que se mueve a toda velocidad y lo hace de tal forma que tendremos que empezar a visualizar una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que marquen estos días que hasta la fecha no hubiéramos imaginado.

Sin duda alguna, nos enfrentamos a una nueva ola de calor que puede dejarnos en shock y en especial, cuando se trata de algunos detalles que, sin duda alguna, no esperaríamos. Es hora de dejar salir esas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos momentos.

Llega un cambio de tendencia, tal y como hemos visto, este verano, no es como los demás, pasamos del aumento de las temperaturas, al descenso en un abrir y cerrar de ojos, esperando ese cambio que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días.

Sin duda alguna, tendremos que ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar un destacado cambio de tendencia que acabará siendo lo que nos acompañe en uno de los fines de semana más especiales del verano.

Las Cabañuelas de Jorge Rey dictan sentencia

Tal y como nos ha explicado este joven en sus redes sociales, estamos ante un verano del todo atípico. Este sistema tradicional, Las Cabañuelas, llevan semanas advirtiéndonos de lo que está a punto de pasar. Un destacado cambio de ciclo que pone directamente los pelos de punta.

La previsión de la AEMET coincide directamente con la de un Jorge Rey que no duda en explicar lo que está a punto de pasar: «Se prevé una situación estable generalizada en el país aunque tendiendo en la mitad sur peninsular a aumentar la inestabilidad durante el día. Predominio de cielos poco nubosos o despejados además de intervalos de nubes medias y altas en la Península y Baleares. Asimismo, se dará nubosidad baja matinal en el extremo noroeste peninsular, pudiendo dejar brumas y bancos de niebla y con tendencia a despejar. Por la tarde, se formará nubosidad de evolución en amplias zonas de interior, con tormentas secas y algún chubasco en el sureste peninsular. Es probable que las tormentas sean fuertes en la Bética central acompañadas por rachas de viento muy fuerte. No se descarta alguna tormenta débil en los Pirineos y en la baja Ibérica . También se esperan intervalos nubosos en el norte de Canarias. Posible calima ligera en el sur de la Península y en las islas Canarias».

Las temperaturas son las grandes protagonistas de estos días: «Las temperaturas máximas aumentarán en todo el país, incluso localmente notable en el Cantábrico oriental, aunque con descensos en zonas del litoral atlántico gallegos. Se superarán los 34-36 grados en la mayor parte de la Península, así como en puntos de ambos archipiélagos, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica. Respecto a las mínimas, tendrán aumentos de ligeros a moderados en Canarias y en el tercio norte peninsular, más acusados en el alto Ebro, y predominio de ligeros descensos en el resto con valores que no bajarán de 20-22 grados, incluso localmente de 25 en el Mediterráneo, en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste, e incluso en zonas de la meseta Norte y localmente del sur de Galicia. Soplarán alisios con intervalos de fuerte en Canarias, mientras que en la Península y Baleares se esperan vientos flojos con intervalos moderados. Predominarán las componentes este y sur en Baleares y en la vertiente mediterránea, sur en la atlántica y norte en el Cantábrico».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península y zonas de Canarias y Baleares, con ascensos localmente notables de las máximas en el Cantábrico oriental. Probables tormentas fuertes en la Bética central con rachas muy fuertes de viento».