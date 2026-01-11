Iker Casillas rompe su silencio y dice esto de la salud de Sara Carbonero

La noticia sobre el ingreso hospitalario de Sara Carbonero el pasado 2 de enero en un centro sanitario de Lanzarote ha generado una enorme preocupación mediática y social. La periodista, que se encontraba de vacaciones en La Graciosa junto a su novio, José Luis Cabrera, y su íntima amiga Isabel Jiménez, sufrió un fuerte dolor abdominal que motivó su traslado de urgencia. Desde entonces, su estado de salud se ha mantenido bajo estricta supervisión médica, y cada aparición pública de sus allegados ha sido interpretada como una señal sobre su recuperación.

El pasado miércoles 7 de enero, Isabel Jiménez, compañera y amiga de Carbonero, fue interceptada por la prensa. Su respuesta ante las cámaras fue escueta: «No voy a hablar», dejando así el misterio sobre el estado de la periodista en un momento de máxima expectación.

Iker Casillas ha roto su silencio

Veinticuatro horas después, fue Iker Casillas, ex futbolista del Real Madrid y padre de los dos hijos de Sara Carbonero, quien decidió romper el silencio. Captado a la salida de los juzgados en Madrid en la mañana del 8 de enero, Casillas se mostró tranquilo y optimista, transmitiendo un mensaje de alivio a la opinión pública: «Está bien, está bien. No hay que preocuparse, por suerte», aseguró con una sonrisa que reflejaba calma y confianza en la recuperación de su exmujer.

Casillas explicó también que, a pesar de su deseo de acompañarla, no se había desplazado aún a la isla debido a su propia situación médica reciente y a la proximidad de su regreso a Madrid tras una intervención. «En cuanto pueda viene. Date cuenta que han sido unas fechas señaladas y entonces es más complicado. Ya va a venir pronto», detalló, asegurando además que Sara se encuentra «muy bien» y bien acompañada por Jota Cabrera durante su estancia en Lanzarote.

Así es la relación de la ex pareja

Iker Casillas y Sara Carbonero anunciaron su ruptura en marzo de 2021 tras más de una década de relación, pero desde entonces han mantenido un vínculo marcado por la cordialidad y la cooperación, especialmente en beneficio de sus hijos, Martín y Lucas. Esta relación de respeto mutuo se ha reflejado en numerosas ocasiones públicas; incluso, en febrero del año pasado, Casillas felicitó a su ex mujer por su 41 cumpleaños a través de sus redes sociales, acompañando unas escuetas palabras de felicitación con una fotografía de Carbonero.

Pese al paso de los años y a la separación formal, ambos han demostrado ser un sólido apoyo el uno para el otro en momentos decisivos de la vida personal y familiar, reforzando la idea de que la relación entre ex parejas puede mantenerse en términos de afecto y colaboración cuando existen hijos de por medio.

Última hora sobre Sara Carbonero

Según la información publicada por la revista ¡Hola! en los últimos días, Sara Carbonero permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para que su recuperación sea cuidadosamente supervisada, aunque se encuentra despierta y en proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica a la que fue sometida con éxito. La cabecera también ha confirmado que este nuevo episodio de salud no tiene relación con el cáncer de ovario que la periodista padeció en 2019, despejando así parte de la preocupación sobre posibles complicaciones asociadas a su historial médico.

El ingreso hospitalario se produjo de manera inesperada mientras la periodista disfrutaba de unas vacaciones de Navidad aparentemente tranquilas. Antes del incidente, Carbonero compartía en su perfil de Instagram varias fotografías de su escapada a la isla, acompañadas de un mensaje que hoy adquiere una especial significación: «Desde hace unos años, mi deseo siempre es el mismo. Mucha salud y mucho amor para todos».

Hay mucha gente pendiente de Carbonero

El ingreso de Sara Carbonero ha generado un intenso seguimiento por parte de medios de comunicación y seguidores, atentos a cualquier novedad sobre su estado. La discreción de los familiares y amigos más cercanos, como Isabel Jiménez, contrasta con la necesidad de transparencia que demanda el público, generando un clima de tensión mediática. La intervención de Iker Casillas ha aportado claridad y un mensaje de tranquilidad, evitando especulaciones innecesarias sobre la gravedad del cuadro y reafirmando que la periodista se encuentra bien.

Asimismo, el gesto de Casillas evidencia el vínculo sólido que mantienen pese a los años de separación. Su intervención pública refleja no sólo preocupación como padre, sino un respeto profundo hacia Sara Carbonero, destacando la responsabilidad compartida que ambos ejercen sobre sus hijos y el cuidado de la familia.

El mensaje de Iker Casillas ha servido para calmar los ánimos de seguidores y medios que seguían de cerca la evolución de la periodista. Su testimonio transmite optimismo, subraya la adecuada atención médica que está recibiendo Sara Carbonero y resalta la importancia de la familia y el apoyo mutuo en situaciones complicadas.