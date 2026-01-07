Isabel Jiménez ya ha regresado a Madrid tras pasar varios días en Canarias acompañando a su gran amiga Sara Carbonero durante uno de los momentos más delicados de su vida reciente. La presentadora de Informativos Telecinco se ha mostrado prudente y discreta a su vuelta, manteniendo el perfil bajo que siempre ha caracterizado su forma de afrontar los asuntos personales, especialmente cuando se trata de proteger la intimidad de alguien a quien considera familia.

La noticia del ingreso hospitalario de Sara Carbonero a comienzos de año causó una enorme preocupación tanto entre sus seguidores como en su entorno profesional y personal. Tal y como confirmó la revista Semana, la periodista se encontraba en Lanzarote disfrutando de unos días de descanso cuando comenzó a sentirse indispuesta de manera repentina. Ante el fuerte dolor abdominal que sufrió, su entorno decidió trasladarla de urgencia a un centro hospitalario, donde los médicos optaron por ingresarla y, posteriormente, intervenirla quirúrgicamente. Durante parte del proceso llegó a pasar por la Unidad de Cuidados Intensivos, lo que incrementó la inquietud en torno a su estado de salud.

Isabel Jiménez en las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Desde el primer momento, Isabel Jiménez no se separó de ella. Ambas habían viajado juntas a las Islas Canarias para despedir el año, acompañadas de un reducido grupo de amigos, en lo que iba a ser una escapada centrada en el descanso, el bienestar y la desconexión. Sin embargo, el susto truncó esos planes y convirtió el viaje en una experiencia marcada por la preocupación y el acompañamiento constante. Isabel fue quien estuvo al lado de Sara desde que acudieron a urgencias y permaneció en la isla durante los días más críticos de su recuperación, convirtiéndose, una vez más, en uno de sus principales apoyos emocionales.

La amistad entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez es bien conocida y va mucho más allá de una relación convencional. Se conocen desde hace más de quince años y su vínculo se ha fortalecido con el tiempo hasta convertirse en una auténtica familia elegida. Se llaman «comadres» porque Sara es madrina de Hugo, el hijo mayor de Isabel, y juntas han compartido proyectos profesionales como la firma de moda Slowlove, además de algunos de los episodios más importantes -y también más duros- de sus vidas. Isabel ya estuvo al lado de Sara durante su lucha contra el cáncer de ovario en 2019 y volvió a ser un pilar fundamental en anteriores intervenciones médicas, por lo que su presencia ahora no ha sorprendido a nadie de su entorno.

Tras permanecer varios días en Lanzarote, Isabel ha regresado a Madrid para retomar sus compromisos profesionales y familiares, siempre con la máxima prudencia. Aunque no ha hecho declaraciones públicas ni ha dado detalles concretos, su actitud transmite tranquilidad y respeto por el proceso de recuperación de su amiga. Desde el entorno de Sara se insiste en un mensaje calmado: la periodista se encuentra estable, evoluciona favorablemente y no está grave. Además, se ha confirmado que el problema que motivó su ingreso no está relacionado con el cáncer que padeció en 2019, aunque por el momento no ha trascendido el diagnóstico exacto.

Junto a Isabel, otro de los grandes apoyos de Sara durante este ingreso ha sido su pareja, Jota Cabrera, quien no se ha separado de ella en ningún momento y la acompañó incluso hasta las puertas del quirófano. También han estado muy pendientes otros amigos cercanos, como su maquillador y confidente Ion Villar, así como profesionales de confianza, entre ellos el médico que llevó el seguimiento de su anterior enfermedad, que se desplazó hasta Canarias para supervisar su evolución.