Sara Carbonero continúa ingresada en Canarias. La última hora sobre el progreso clínico de la presentadora arroja algunas novedades después de que se encendieran todas las alertas la tarde del 5 de enero de 2026 al conocerse el ingreso de urgencia de la periodista por causas hasta ahora desconocidas.

Ahora, cuatro días después de su entrada en el hospital, tras encontrarse indispuesta el pasado viernes 2 de enero, se ha sabido que Sara fue intervenida horas después de su ingreso urgente y, en estos momentos se recupera de manera satisfactoria tras la operación. Tras pasar por quirófano y como ha informado la revista ¡Hola!, la periodista permanece internada en la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario de Lanzarote al que acudieron tras el episodio vivido durante sus vacaciones.

Unas vacaciones paralizadas

Como se ha sabido, Sara Carbonero se encontraba en la isla canaria celebrando el año nuevo con un grupo de amigos entre los que se encontraba su comadre, la periodista Isabel Jiménez, el maquillador Ion Villar, la profesora de yoga Claudia Valcárcel y su pareja, Jota Cabrera. La hoja de ruta de Carbonero era, como se ha informado en dicha publicación, volver a la península el día 3 de diciembre pasar la Nochevieja con amigos, para celebrar el cumpleaños de su hijo Martín.

Un viaje que no pudo realizar ya que comenzó a sentirse mal y tuvo que acudir al hospital donde fue internada de urgencia e intervenida por el equipo médico de dicho centro. Según ha informado la revista Semana, Iker Casillas, ex marido de la periodista y padre de sus dos hijos fue informado en todo momento de la situación y, a día de hoy, sigue al corriente de la evolución de Sara mientras permanece con los pequeños hasta que se conozca el futuro inmediato de la periodista.

Aunque como se ha dicho existe «cierta preocupación» por su estado se salud y se ha pedido «prudencia y evitar todo tipo de especulaciones» con el fin e respetar los tiempos marcados por el equipo médico, se desconoce si Sara será trasladada a otro hospital, pero deberá permanecer bajo observación y cuidado médico durante varios días hasta que sea dada de alta.

El gran apoyo de Jota

En estos días delicado para Sara, la periodista está contando con el gran apoyo de personas muy importantes para ella, que permanecen a su lado desde su intervención, como es el caso de su amiga, socia y casi hermana Isabel Jiménez y de su pareja, Jota Cabrera. La pareja comenzó a salir hace casi un año, aunque se conocían desde el año 2021, cuando Isabel Jiménez los presentó justo en el momento en el que se conocía la separación de Sara e Iker.

Curiosamente, este encuentro se produjo en La Graciosa, la isla a la que volvían esta Navidad par disfrutar de unos días de descanso y diversión que se han visto interrumpidos por este contratiempo de salud para la comunicadora. Hasta ese momento, y como la propia Sara ha compartido con sus seguidores en las redes sociales, estaban siendo unos días muy especiales para ella: «Las últimas horas de 2025 y primeras del 2026 no han podido ser mejores», escribía junto a un álbum de fotos en los que se veía a la periodista disfrutando de baños en el mar, sobremesas con su grupo de amigos y momentos de calma y reflexión.