Isabel Jiménez rescata a Sara Carbonero de un momento incómodo tras no querer atender a la prensa

Sara Carbonero e Isabel Jiménez han vuelto a demostrar que su amistad está por encima de todo. El pasado miércoles, 26 de noviembre, las dos periodistas se vistieron con sus mejores galas para acudir a una de las alfombras rojas más glamurosas de la temporada: la de los premios ELLE Eco Awards 2025. El evento tuvo lugar en el Consulado de Italia en Madrid y, a su llegada, como no podía ser de otra manera, ambas posaron de manera individual en el photocall, pero inesperadamente, protagonizaron un momento que no pasó desapercibido.

Cuando la ex pareja de Iker Casillas sacaba sus mejores sonrisas ante los focos, los reporteros aprovecharon para preguntarle si quería atender a la prensa y ofrecer algunas declaraciones. Sin embargo, ella decidió mantener la discreción y evitar pronunciarse.

Sara Carbonero en los premios ELLE Eco Awards 2025. (Foto: Gtres)

Acto seguido, se acercó a su amiga Isabel, que aguardaba su turno para entrar en el photocall, y se fusionó en un sentido abrazo con ella. El gesto no pasó desapercibido y para muchos, ese acercamiento espontáneo se interpretó como un auténtico momento salvavidas para Sara, ya que fue como una forma de refugiarse en la complicidad y el apoyo de su amiga justo después de rechazar a los medios. Por otro lado, la escena también dejó entrever que en esos momentos (tal vez incómodos), Carbonero prefirió rodearse de personas de confianza.

Isabel Jiménez y Sara Carbonero en los premios ELLE Eco Awards 2025. (Foto: Gtres)

Tras estar con Sara, Isabel Jiménez atendió a los medios y se pronunció sobre el cariñoso gesto que había protagonizado junto a su íntima amiga. «Siempre estamos con nuestras cosas. Nos tenemos que decir nuestras cosas en cualquier momento. Tenemos esa complicidad», comenzaba a decir. Continuaba hablando abiertamente sobre su relación de amistad, señalando que ella consideraba «que eran mucho más que amigas». «Nos sentimos cómplices, como habéis podido ver, apoyo la una para la otra, incondicionalidad […] En cuanto a ser socias, también es muy fácil, porque son ya 10 años en los que hemos conseguido encontrar cada una nuestro rol y nuestro sitio. […] Tenemos la parte más bonita, que es la dirección creativa, el compartir campañas… Entonces yo creo que hace todo esto es unirnos más. Es la parte más romántica. Los problemas los tuvimos cuando empezamos, pero ahora las difíciles decisiones las toman otros por nosotras», expresaba.

Isabel Jiménez en los premios ELLE Eco Awards 2025. (Foto: Gtres)

El importante papel de Sara Carbonero en los premios Elle

A pesar de que a su llegada prefirió no dar declaraciones, lo cierto es que Sara no acudió a la especial velada como una invitada más, sino como maestra de ceremonias de los premios. La periodista fue la encargada de conducir la gala con su característica profesionalidad, acompañada de una elegancia de admirar. Y es que deslumbró con un look Old Hollywood al más puro estilo de Audrey Hepburn en la película Desayuno con diamantes.