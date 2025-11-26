Sara Carbonero, Candela Márquez o Mónica Cruz: las mejor vestidas en los premios ELLE

La noche madrileña ha vuelto a reunir a los rostros más conocidos, además de permitir a nuestras famosas lucir sus mejores estilismos sobre la alfombra roja de los premios ELLE. Desde Sara Carbonero, hasta Eugenia Osborne o Mar Flores, nadie ha querido perderse uno de los grandes eventos del año. A continuación, hacemos un repaso por algunos de los mejores looks que hemos podido ver durante esta exclusiva velada.

Sara Carbonero

Sara Carbonero en los premios ELLE. (Foto: Gtres)

La periodista ha apostado por un «total black look», con un espectacular vestido de terciopelo, guantes a juego y joyas en plata. Llama especialmente la atención el espectacular collar de eslabones que luce a conjunto con sus pendientes y uno de los tirantes del diseño. En cuanto al peinado, Carbonero ha optado por lucirlo suelto y peinado en suaves ondas.

Muy emocionada, se ha fundido en un gran abrazo con su queridísima amiga Isabel Jiménez, también presente. Bastante escueta a la hora de responder las preguntas de los reporteros, ha afirmado que solo quiere «cuidarse y centrarse en ella misma».

Mónica Cruz

Mónica Cruz en los premios ELLE. (Foto: Gtres)

La hermana de Penélope Cruz ha apostado por un favorecedor vestido palabra de honor recto, con volantes en la cintura, y estampado de rombos en gris y blanco. En cuanto al peinado, la actriz ha optado por lucir su melena suelta, flequillo ladeado y peinada con marcadas ondas hacia atrás. Además, ha querido cederle todo el protagonismo al diseño, sin demasiadas joyas que puedan sobrecargarlo.

Isabel Jiménez

Isabel Jiménez en los premios ELLE. (Foto: Gtres)

La periodista y presentadora de Informativos Telecinco también ha recurrido al terciopelo, y en uno de los colores de la temporada: el granate. Con cuello alto, mangas y una espectacular cola de sirena, Jiménez le ha aportado un toque especial a su look mediante bolso, zapatos y sencillas joyas en dorado.

Gemma Pinto

Gemma Pinto en los premios ELLE. (Foto: Gtres)

La influencer y modelo ha querido darle un toque festivo a su estilismo gracias a un vestido compuesto por lentejuelas en tono azul marino. El diseño con escote y finos tirantes estiliza al máximo su figura, en combinación con un favorecedor recogido. La novia de Marc Márquez se declara completamente enamorada del piloto y asegura que es «el hombre de su vida». «Si me lo pide, me casaría con él», ha afirmado emocionada. Además, no descartaría sacar un proyecto juntos en el futuro.

Candela Márquez

La actriz ha deslumbrado en la alfombra roja de los premios ELLE con un diseño exclusivo de Victoria Colección, la marca de Vicky Martín Berrocal. El sencillo vestido de tirantes, satén y de un intenso rojo pasión, derrocha elegancia y naturalidad, resaltando la figura y la personalidad de Márquez. Mientras que el peinado, recogido en una coleta alta, ha resultado en una combinación perfecta.

Un look que refleja a la perfección la estrecha relación entre la actriz y la firma, celebrando al mismo tiempo el talento y la creatividad de la moda española.

Candela Márquez en los premios ELLE. (Foto: Gtres)

Candela ha llegado acompañada por su pareja, Alejandro Sanz, disipando de esa forma los rumores de crisis que llevan asolando a la pareja desde hace meses.

Candela Márquez y Alejandro Sanz. (Foto: Gtres)

Alejandra Gere

Alejandra Gere en los premios ELLE. (Foto: Gtres)

La esposa de Richard Gere ha optado por un vestido palabra de honor en tono negro, entallado en la cintura y que se adapta a la perfección a su figura.

Richard y Alejandra Gere, junto a Alejandro Sanz y Candela Márquez. (Foto: Gtres)

La publicista y empresaria ha llegado acompañada por la reconocida estrella de Hollywood, protagonizando un divertido encuentro con Alejandro Sanz y Candela Márquez, con los que se han fundido en un abrazo delante del photocall.