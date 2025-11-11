Marc Márquez, más allá del circuito: el lado más personal del campeón y su relación con Gemma Pinto

El plató de El Hormiguero se prepara para recibir una vez más a una de las mayores leyendas del motociclismo español: Marc Márquez. El piloto de Cervera vuelve al programa de Pablo Motos con un motivo más que especial: celebrar su reciente victoria en el Mundial de MotoGP 2025, un logro que le consagra como nueve veces campeón del mundo, siete de ellos en la máxima categoría. Con esta nueva hazaña, Márquez no solo iguala a su eterno rival, Valentino Rossi, sino que reafirma su lugar entre los grandes nombres de la historia del deporte mundial.

La entrevista promete ser una velada llena de emociones, anécdotas y confesiones. Marc compartirá cómo ha vivido una de las temporadas más intensas y significativas de su vida. Tras años marcados por lesiones, operaciones y dudas sobre su futuro, el piloto catalán ha demostrado que su talento y su mentalidad competitiva siguen intactos. Su regreso a lo más alto no ha sido fruto del azar, sino de una mezcla de sacrificio, resiliencia y pasión por el motociclismo.

Nacido en Cervera (Lleida) el 17 de febrero de 1993, Marc Márquez subió por primera vez a una moto con apenas cuatro años. Desde entonces, su vida ha girado en torno al rugir de los motores. Con 17 años conquistó su primer título mundial en 125cc y, dos años después, en 2012, se coronó campeón del mundo en Moto2. En 2013 dio el salto definitivo a MotoGP con el equipo Repsol Honda, y su impacto fue inmediato: ganó el campeonato en su temporada de debut, convirtiéndose en el piloto más joven en hacerlo en toda la historia de la categoría. Desde ese momento, el «niño prodigio» de Cervera se transformó en el “caníbal” de MotoGP.

Entre 2013 y 2019 acumuló seis títulos mundiales, dominando con un estilo agresivo, arriesgado y espectacular que revolucionó la manera de pilotar. Sin embargo, el éxito se vio interrumpido en 2020, cuando una grave lesión en el brazo derecho durante el Gran Premio de Jerez lo apartó de los circuitos. Lo que parecía una recuperación sencilla terminó convirtiéndose en una pesadilla médica: cuatro operaciones, meses de rehabilitación y un tornillo doblado dentro del húmero pusieron en duda su continuidad como piloto. A ello se sumaron recaídas y episodios de diplopía, una afección ocular que le provocaba visión doble y que amenazó con acabar definitivamente con su carrera.

Pero Márquez no conoce la palabra rendición. Con una mentalidad férrea y un equipo médico de confianza, logró recuperarse y, poco a poco, regresar a la élite. En 2024 fichó por Gresini Racing, donde ya mostró destellos de su antiguo nivel al finalizar tercero en el Mundial. Aquello fue solo el preludio de lo que estaba por venir. En 2025, con su fichaje por Ducati Lenovo, Marc recuperó su mejor versión y volvió a levantar el trofeo de campeón del mundo, seis años después de su último título. «Este campeonato significa mucho más que una cifra. Es el símbolo de que nunca hay que rendirse», afirmó el piloto tras proclamarse campeón en Japón.

En lo personal, Márquez también atraviesa un gran momento. Comparte su vida con la influencer catalana Gemma Pinto, con quien lleva dos años de relación. Discretos pero cómplices, ambos han formado un sólido vínculo que combina amor, apoyo y estabilidad. Gemma, que trabaja en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas, ha sido un pilar fundamental durante los momentos más duros del deportista. «He tenido la suerte de conocer a una chica maravillosa que me ayuda y me hace sentir feliz. Eso te da calma», confesó recientemente el campeón.

El entorno familiar de Marc sigue siendo uno de los pilares más importantes de su vida. Sus padres, Julià Márquez y Roser Alentà, lo han acompañado desde sus inicios, sacrificando tiempo y recursos para impulsar su sueño. También su hermano Álex, piloto de MotoGP y actual miembro del equipo Gresini, comparte con él no solo la pasión por las motos, sino una relación fraternal ejemplar. Ambos se apoyan en los momentos difíciles y celebran los éxitos del otro como propios.