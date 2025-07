Gemma Pinto, por su parte, no ha dudado en expresar su emoción a través de redes sociales, donde ha compartido mensajes cargados de cariño y admiración hacia Marc. «Todo el día con el corazón en la boca», ha escrito junto a una de las imágenes más comentadas del fin de semana. Y la respuesta del piloto no se ha hecho esperar: un contundente «Te amo» que evidencia que, para él, el amor no solo lo acompaña en la meta, sino que es parte fundamental de su impulso en cada carrera.